Nvidia padá, Apple kraluje. Burza přepisuje pořadí technologických gigantů
Apple se po více než roce vrátil na pozici nejhodnotnější veřejně obchodované firmy světa. Nvidii z čela sesadily obavy investorů z vysokých nákladů na rozvoj umělé inteligence.
Apple zakončil pondělní obchodování s tržní hodnotou 4,95 bilionu dolarů. Jeho akcie posílily o jedno procento. Nvidia naopak pět procent odepsala a její hodnota klesla na 4,77 bilionu dolarů.
Výrobce iPhonů se tak dostal před čipového giganta poprvé od dubna 2025. Nvidia držela první místo od loňského června, kdy sesadila Microsoft. V říjnu její hodnota krátce překonala pět bilionů dolarů, připomíná CNBC.
Nvidia doplatila na nervozitu kolem AI
Pokles Nvidie byl součástí širšího výprodeje akcií výrobců čipů pro umělou inteligenci. Investoři stále častěji řeší, zda se astronomické výdaje na datová centra a další AI infrastrukturu dokážou dostatečně rychle vrátit.
Nvidia zůstává jedním z hlavních vítězů rozmachu umělé inteligence. Její tržby už třetím rokem prudce rostou díky poptávce po grafických procesorech. Část investorů ale přesouvá pozornost k výrobcům paměťových čipů a dalšího vybavení datových center, například společnostem Micron, SK Hynix nebo Sandisk.
Další velká sázka Jeffa Bezose míří do laboratoří. Investoval do startupu CuspAI, který chce pomocí umělé inteligence urychlit vývoj materiálů pro polovodiče a průmyslovou výrobu, píše server CNBC.
Technologická válka se povede o nové materiály. Bezos už zbrojí
Leaders
Další velká sázka Jeffa Bezose míří do laboratoří. Investoval do startupu CuspAI, který chce pomocí umělé inteligence urychlit vývoj materiálů pro polovodiče a průmyslovou výrobu, píše server CNBC.
Apple těží z opatrnější strategie
Od začátku roku akcie Applu posílily o 24 procent. Nvidia za stejné období přidala jen čtyři procenta.
Applu pomáhá také zdrženlivější přístup k investicím do AI. Místo budování rozsáhlé vlastní infrastruktury si část výpočetního výkonu pronajímá. Trh tuto strategii zatím oceňuje jako méně nákladnou a méně rizikovou.
Další zkouška čeká Apple ve čtvrtek, kdy zveřejní výsledky za třetí fiskální čtvrtletí. Investoři budou sledovat dopady nedostatku paměťových čipů, který firmu v červnu přiměl zdražit počítače Mac a tablety iPad.
Výnos českých desetiletých dluhopisů se meziročně zvýšil nejvíce v celé Evropské unii. Z toho však nelze automaticky vyvozovat, že investoři trestají současnou vládu za její rozpočtovou politiku. Většina nárůstu totiž nastala ještě za předchozího kabinetu a riziková přirážka vůči Německu se od nástupu nové vlády dokonce mírně snížila.
Lukáš Kovanda: Český dluh se prodražuje. Větší díl viny za to nese Fiala, ne Babiš
Názory
Výnos českých desetiletých dluhopisů se meziročně zvýšil nejvíce v celé Evropské unii. Z toho však nelze automaticky vyvozovat, že investoři trestají současnou vládu za její rozpočtovou politiku. Většina nárůstu totiž nastala ještě za předchozího kabinetu a riziková přirážka vůči Německu se od nástupu nové vlády dokonce mírně snížila.
Akcie čínského výrobce paměťových čipů CXMT při debutu v Šanghaji vzrostly o více než 500 procent a z výrobce paměťových čipů udělaly nejhodnotnější společnost na burzách v pevninské Číně. Analytici ale varují, že cenu vedle růstu firmy žene také spekulativní horečka.
Investoři se poprali o čínské čipy. Akcie CXMT vyskočily o více než 500 procent
Trhy
Akcie čínského výrobce paměťových čipů CXMT při debutu v Šanghaji vzrostly o více než 500 procent a z výrobce paměťových čipů udělaly nejhodnotnější společnost na burzách v pevninské Číně. Analytici ale varují, že cenu vedle růstu firmy žene také spekulativní horečka.
Sociální síť Truth Social se snaží zpeněžit přístup k postům Donalda Trumpa, které mnohdy zahýbou akciovými trhy. Důvod je jednoduchý: posílit byznys firmy, jež měla být jedním z Trumpových hlavních byznysových tahounů. Jenomže Trumpova mediální firma nešlape a její akcie se pohybují na historických minimech.
Akcie Trumpovy mediální firmy skomírají. Truth Social byznysově nefunguje
Trhy
Sociální síť Truth Social se snaží zpeněžit přístup k postům Donalda Trumpa, které mnohdy zahýbou akciovými trhy. Důvod je jednoduchý: posílit byznys firmy, jež měla být jedním z Trumpových hlavních byznysových tahounů. Jenomže Trumpova mediální firma nešlape a její akcie se pohybují na historických minimech.