Vinted míří do USA. Evropský král second handu vyzve eBay
Vinted vyrostl z aplikace na prodej obnošeného oblečení v největší evropské tržiště svého druhu. Přes platformu loni prošlo zboží za téměř 11 miliard eur. Nyní chce litevský podnik uspět také v USA, kde ho čeká eBay, Poshmark i Facebook Marketplace.
Vinted se po ovládnutí velké části evropského trhu chystá na svou dosud nejtěžší zkoušku. Firma testuje vstup do Spojených států, kde už působí několik silných platforem zaměřených na prodej použitého oblečení.
„Jestli dokážeme na americkém trhu skutečně konkurovat a vyhrát, je velká otázka,“ řekl šéf Vintedu Thomas Plantenga v rozhovoru pro Bloomberg.
První výsledky ale firmě dávají důvod k optimismu. Podle analytiků Wells Fargo vzrostl počet denních aktivních uživatelů Vintedu v USA ve druhém čtvrtletí více než šestinásobně oproti předchozímu roku.
Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.
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Trhy
Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.
Second hand přestal být nouzovou volbou
Vinted těží z rychlé proměny nákupních zvyklostí. Použité oblečení už zákazníci nevnímají jen jako levnější náhradu za nové zboží. Pro mladší generace se stalo běžnou součástí módy a v některých případech i věcí, kterou se lidé rádi pochlubí.
Růstu pomohla inflace, tlak na rodinné rozpočty i větší důraz na udržitelnost. Podle poradenské společnosti McKinsey má globální trh s použitým oblečením do roku 2027 vzrůst na 317 miliard dolarů. Odvětví má růst dvakrát až třikrát rychleji než prodej nové módy.
To už pociťují i tradiční módní značky. H&M investoval do švédské platformy Sellpy, Zara rozvíjí službu Pre-Owned a Zalando spolupracuje s prodejcem luxusního použitého zboží Vestiaire Collective.
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Poplatky platí kupující
Za evropským růstem Vintedu stojí jednoduchá změna obchodního modelu. Firma zrušila poplatky pro prodejce, kteří si ponechají celou cenu nabízeného zboží. Poplatek místo nich platí kupující.
Tento krok přivedl na platformu více prodejců, rozšířil nabídku a následně přilákal další zákazníky. Vinted zároveň investoval do vlastních plateb, zákaznické podpory a logistiky.
Provozuje už přes 18 tisíc podacích a výdejních míst v Evropě, včetně boxů a partnerských obchodů. Vedle oblečení postupně přidává také elektroniku, knihy nebo hračky.
Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.
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Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.
Přes aplikaci prošlo zboží za miliardy
V roce 2025 se přes Vinted prodalo zboží za 10,8 miliardy eur, meziročně o 47 procent více. Tržby společnosti vzrostly o 38 procent na 1,1 miliardy eur. Čistý zisk naopak klesl o 19 procent na 62 milionů eur. Důvodem byly zejména vyšší investice do německého trhu a rozvoje logistické divize Vinted Go.
Pokles zisku však investory neodradil. Při letošním prodeji části podílů mezi stávajícími a novými investory byl celý Vinted oceněn na osm miliard eur. Ještě v roce 2024 byl Vinted oceněn na pět miliard eur.
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Burza zatím počká
Mezi investory Vintedu patří například fond EQT, BlackRock, Ontario Teachers’ Pension Plan nebo Schroders Capital. Firma se už delší dobu připravuje na možný vstup na burzu, konkrétní termín, poradce ani místo úpisu ale zatím nevybrala.
Podle Plantengy teď musí mít přednost americká expanze. „Uprostřed expanze v USA nepůjdete na burzu. To by bylo šílené,“ řekl Plantenga Bloombergu.
Největší otázkou zůstává, zda američtí zákazníci přijmou poplatek účtovaný kupujícím. Právě ten je základem evropského úspěchu Vintedu, na americkém trhu ale mohou být zákazníci vůči dodatečným poplatkům citlivější.
Pokud se model prosadí i tam, mohl by podle analytiků změnit způsob, jakým funguje celý trh s použitým zbožím. Vinted by se tak mohl přiblížit ambici, kterou jeden z jeho investorů popsal jako snahu stát se „Amazonem second handu“.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.