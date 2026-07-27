Tuhý boj o Lipno. Developeři chystají desítky projektů, místní se bouří
Lipno bývalo pro Pražany dlouhá léta opomíjeným vzdáleným místem někde na konci světa. Vesnice jako Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk nebo Lipno nad Vltavou, to mělo punc dobrodružství. Situace se změnila. Z Lipna se stal exkluzivní resort, kde se nyní rozvíjejí desítky projektů. A místní se bouří.
Před deseti či 20 lety bylo hitem pořídit si apartmán v Krkonoších. Znamenalo to přiřadit se k vyšší vrstvě obyvatel, byla to otázka prestiže. Krkonoše pořád „jedou“, ale velmi rychle je jako prémiová destinace dohání, a dokonce předhání Lipno.
Kolem lipenské přehrady nyní vyrůstá víc než třicet projektů. Apartmánů nebo bytů. Rostou i bytové domy pro lidi, kteří by se rádi přesídlili z města do divočiny, případně byt koupili a využili na krátkodobě pronájmy.
Ekologická, útulná i tradiční. Taková je novostavba chaty u Lipna, kterou navrhla architektka Gabriela Králová pro sportovní pár.
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Ekologická, útulná i tradiční. Taková je novostavba chaty u Lipna, kterou navrhla architektka Gabriela Králová pro sportovní pár.
Stovky nových apartmánů
Územní plány obcí v okolí Lipna obsahují zastavitelné plochy umožňující výstavbu až dvaceti tisíc lůžek. V současnosti probíhá masivní výstavba. Pár příkladů. V projektu Skála v Lipně nad Vltavou je v prodeji 24 stometrových bytů, kolaudace je plánována na konec příštího roku. Přímo u přehrady chce společnost SHD Real Estate na ploše 1,6 hektaru postavit sedm bytových domů, v nabídce bude 179 bytů. V projektu Vision Lipno nedaleko Kovářova jsou v nabídce parcely pro individuální domy, dvojdomy a řadový dům.
Lipenská nádrž je nyní středem pozornosti developerů. Investorů, kteří staví apartmány, nebo nové bydlení. Apartmán o rozměrech čtyřicet až padesát metrů čtverečních je tam nyní k mání v průměru za pět až šest milionů korun. Noc v apartmánu pro dvě osoby je v průměru od dvou do čtyř tisíc korun, ale lze jít i mnohem výš.
České, rakouské a holandské prázdniny se letos potkaly na Šumavě. Lipno je plné. V uplynulém týdnu jsem ale v některých podnicích nabyl dojmu, jako by stále platilo, že cizinec je lepší zákazník než Čech.
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České, rakouské a holandské prázdniny se letos potkaly na Šumavě. Lipno je plné. V uplynulém týdnu jsem ale v některých podnicích nabyl dojmu, jako by stále platilo, že cizinec je lepší zákazník než Čech.
Z oázy klidu se stává cíl masové turistiky, což přináší logický důsledek. Místní se nové výstavbě brání. Řada nových projektů je napadána. Na Lipně právě probíhá boj o budoucí tvář lokality. Místní spolky proti developerům. Před pár lety vznikla iniciativa Lipensko pro život, boji proti novým projektům se intenzivně věnuje také spolek Calla.
Českobudějovický krajský soud před pár dny na základě podnětu Lipensko pro život zastavil část projektu v Dolní Vltavici. Společnost SUNNY PORT IN tam chce na ploše 11 hektarů postavit apartmánové domy, dva hotely a přístaviště. Soud výstavbu rekreačního resortu vrátil k projednání Jihočeskému krajskému úřadu a Šumavskému národnímu parku. Právě ten udělil projektu rekreačního resortu výjimku, kterou odůvodnil významem cestovního ruchu. Přesně tyto nejasné postupy povolování jsou cílem ataků spolků, které brání status quo. Upozornění na nestandardní způsob povolování bývá u soudů často úspěšné. V tomto konkrétním případě firma avizovala, že se bude rozhodnutí soudu bránit.
Letos v březnu zase zrušil soud regulační plán Černé v Pošumaví, který umožňoval stavbu rekreačních budov v oblasti Radslav na ploše 19 hektarů. Mělo tam vzniknout až 2,5 tisíce rekreačních lůžek. V dokumentu schváleném zastupiteli v roce 2024 nalezl soud vady, které odporují zákonu. Návrh na soudní řešení podaly místní spolky. Obec kupodivu nebyla proti vzniku nového resortu a proti rozhodnutí podala kasační stížnost.
Developeři proti ochráncům přírody
V okolí lipenské přehrady panuje napětí. Na jedné straně jsou zájmy investorů a developerů, kteří cítí příležitost k finančnímu zhodnocení. Argumentují potřebou rozvíjet turismus. Na druhé straně stojí argument ochrany přírody. Podle spolku Lipensko pro život hrají turisté v lokalitě tři měsíce v roce přesilovku. Odlesňuje se, resorty vznikají na loukách, kde žijí chráněné druhy.
Projekty se dál rozvíjejí, kolem řady z nich probíhají soudní pře. Když před pár dny soud zarazil část projektu v Dolní Vltavici, argumentoval tím, že není jasné, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. Zatím jde o jeden z mála „zbržděných“ projektů. Ostatní se dál rozvíjejí.
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