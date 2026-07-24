Akcie Trumpovy mediální firmy skomírají. Truth Social byznysově nefunguje
Sociální síť Truth Social se snaží zpeněžit přístup k postům Donalda Trumpa, které mnohdy zahýbou akciovými trhy. Důvod je jednoduchý: posílit byznys firmy, jež měla být jedním z Trumpových hlavních byznysových tahounů. Jenomže Trumpova mediální firma nešlape a její akcie se pohybují na historických minimech.
Kolem Donalda Trumpa a jeho byznysu je dlouhodobě rušno. Nedávno vyšel report o tom, že za první rok v úřadu americký prezident na svých byznysových aktivitách utržil přes miliardu dolarů, většinu z toho přitom vynesly obchody s kryptoměnami, které dnes mají velmi nízkou hodnotu. Další podniky včetně e-shopu s nejrůznějšími memorabiliemi k celkovým tržbám také přispěly.
Pokud si ale někdo vsadil na akcie Trumpovy mediální firmy Trump Media & Technology Group s tickerem DJT (což jsou iniciály zakladatele), mnoho důvodů k radosti nemá. Akcie se totiž momentálně pohybují na úrovni pod devíti dolary. A i to je výrazně výš, než co by odpovídalo tržbám firmy, jejímž hlavním assetem je sociální síť Truth Social.
Ostatně právě proto se nyní Truth Social snaží zpeněžit přístup k Trumpovým postům. Kdo si tento přístup zaplatí, uvidí zprávy, které mají velmi často kurzotvorný charakter, dřív než ostatní. Podle listu Financial Times v současnosti velké firmy na Wall Street řeší, zdali podobné jednání není pro jejich další byznys příliš riskantní.
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Akcie jako ukazatel volebních preferencí
Ale zpět k akciím společnosti Trump Media & Technology Group. Jejich příběh je totiž barvitější než u mnoha jiných akciových titulů. Vše začalo v roce 2021, kdy na burzu vstoupila společnost Digital World Acquisition Corp (IPO cena tehdy činila necelých deset dolarů). Jednalo se o takzvaný SPAC, tedy skořápkovou společnost, která hledala existující podnik, s nímž by se spojila a investoři by z toho profitovali. Tou firmou se měla stát právě Trumpova TMTG. Vše ale místo měsíců trvalo dva a půl roku.
K definitivní svatbě tak došlo v březnu roku 2024, kdy Donald Trump stále ještě nepatřil k favoritům další prezidentské volby a řada vlivných figur ho kvůli útoku na Kapitol, několika soudním sporům a jeho celkovému chování považovala za vyvrhele. Přesto akcie již s novým tickerem vyskočily až nad šedesát dolarů a valuace firmy se dostala k osmi miliardám dolarů. Ve volebním roce pak vývoj akcií do velké míry kopíroval měnící se preference Donalda Trumpa.
Cesta pod deset dolarů
Následovala éra, kdy držitelé původních akcií museli podíl ve firmě držet, s napětím pak sledovali, jak z vrcholu akcie postupně padaly. Poslední dobrou éru akcie prožily od října 2024 do loňského ledna, kdy se prezident Trump znovu ujal úřadu. Tehdy se akcie prodávaly ještě na úrovni 40 dolarů. Potom ale následoval propad.
Do letošního roku akcie vstoupily na úrovni 13 dolarů, aktuálně se ale propadají až pod devět dolarů, tedy pod úroveň IPO původní SPAC společnosti.
Trump Media & Technology Group
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