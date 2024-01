Nová éra. Ve Spojených státech směřují na trh fondy na spotový bitcoin

Ve Spojených státech se od čtvrtka může obchodovat s prvními investičními fondy na spotový bitcoin, které americká Komise pro cenné papíry (SEC) po několika odkladech a otevřené neochotě nakonec ve středu schválila. Část analytiků považuje tento vývoj za novou éru dostupnosti regulovaných investičních produktů ke kontroverzním kryptoměnám, který může přispět k další kultivaci odvětví.

Reklama

Právě kontroverze a výrazné cenové výkyvy u kryptoměn jsou jedny z hlavních důvodů, proč americká burzovní komise tak dlouho se schválením fondů na spotový bitcoin váhala. Produkty, které nakonec povolila, jsou ve své podstatě klasické investiční fondy obchodované na burze (ETF). Ty nově schválené se proti dosavadním fondům liší v tom, že mohou nakupovat bitcoiny, a jejich cena se pak bude odvíjet od cenových pohybů bitcoinu.

„Souhlas s ETF na spotový bitcoin ze strany SEC představuje významný milník pro toto odvětví,“ řekl šéf společnosti Bakkt Gavin Michael. Jeho firma se věnuje softwaru pro odvětví kryptoměn a některým souvisejícím službám. „Doufám, že to signalizuje novou éru regulovaných kryptoproduktů nabízených renomovanými a důvěryhodnými společnostmi z odvětví kryptoměn,“ dodal podle specializovaného serveru CoinDesk.

Od Big Pharma po krypto: Jak zbohatnout na miliardářském trendu longevity Trhy Trh s produkty a službami zaměřujícími se na lidskou dlouhověkost má velkou budoucnost, už teď raketově roste. Pro drobné investory už je dostupný, ale zatím velmi rizikový. Tereza Zavadilová Přečíst článek

„Je skvělé, že ETF institucím usnadňuje držení bitcoinů, ale nakonec balíme bitcoiny do fondu, aby je zprostředkovatelé mohli prodat investorům,“ upozornila zakladatelka společnosti The Defiant Camila Russová. „Kryptoměny by ale měly být o tom, že budou investory tlačit opačným směrem. Měli by být spokojeni s řešením, kdy nemají prostředníky ani žádná povolení,“ dodala.

Bitcoin se dnes kolem 10:00 středoevropského času prodával zhruba za 46 300 dolarů (1,04 milionu korun) a za posledních 24 hodin vykazoval zhruba dvouprocentní růst. Za loňský rok bitcoin posílil o více než 150 procent, stále ale zůstává pod maximem téměř 69 tisíc dolarů, na kterém se ocitl v listopadu 2021.

Posun pro celé odvětví kryptoměn

„Schválení ETF na spotový bitcoin je zlomovým krokem, který znamená velký posun pro celé odvětví kryptoaktiv do tradičního finančního světa. Přináší několik výhod. První spočívá v poskytnutí jednoduchého vstupního bodu pro tradiční investory a běžné lidi, kteří chtějí investovat do kryptoměn. Díky bitcoinovým ETF se pro ně proces zjednoduší a učiní ho stejně jednoduchým jako investování do běžných akcií,“ řekl manažer kryptoměnové burzy Binance pro Českou republiku Ondřej Pilný.

Na velkých burzách v USA se až na výjimky začíná oficiálně obchodovat v 09:30 místního času (15:30 středoevropského času), se zahájením obchodů s nově schválenými ETF ale není nutné čekat. Burzy totiž umožňují obchodovat i mimo stanovenou dobu, a to už od čtvrté hodiny ranní místního času (10:00 středoevropského času). Záleží tak pouze na tom, zda makléřské společnosti okamžitě zanesou do svých obchodních systémů nově přidělené symboly ke každému fondu. Komise schválila 11 žádostí k ETF na spotový bitcoin.

„Schválení také přináší více důvěryhodnosti kryptoměnám a může zaujmout širší spektrum investorů. Považuji tuto událost za katalyzátor, který urychluje evoluci kryptoměn. Toto schválení je důležitou zprávou nejen pro bitcoin, ale také ho lze chápat jako precedens, který otevírá cestu pro další finanční produkty spojené s kryptoměnami,“ dodává Pilný.

Kupte teď bitcoin, a za šest let jste bohatí, radí známá investorka Trhy Ve světě investic stále ještě není moc výrazných ženských tváří, pořád se drží jako doména mužů, a ještě víc to platí v investičních fondech. Výjimkou je Cathie Woodová, americká investiční guru sázející se svými fondy na technologický pokrok. Teď oslavuje bitcoin - protože jeho růst pomohl i jí. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Ve Spojených státech byly už v roce 2021 schváleny fondy ETF na bitcoinové futures, které investují do derivátů, nikoliv přímo do podkladového aktiva, v tomto případě do bitcoinů, jako nyní schválené ETF. Burzovní komise ETF na spotový bitcoin dlouho odmítala povolit, i kvůli skandálům, které toto odvětví provázely. Předseda SEC Gary Gensler i ve středu upozornil, že nikdo by neměl předpokládat, že komise teď začne schvalovat kryptoměnové cenné papíry.

„Ať se to předsedovi SEC Garymu Genslerovi líbí, nebo ne, ten systém se musí změnit s ohledem na zákony o cenných papírech,“ řekl šéf a zároveň právník společnosti AR Media Andrew Rossow. Upozornil, že domácí i mezinárodní trhy se změnily a dál se aktivně přizpůsobují situaci. V sektoru se navíc výrazně angažují velcí hráči, jako je americká investiční společnost BlackRock, což je největší správce majetku na světě.

„Je to obrovské pozitivum pro institucionalizaci bitcoinu jako třídy aktiv,“ řekl podle agentury Reuters výkonný ředitel společnosti Rosenblatt Securities Andrew Bond, který se specializuje na finanční technologie.