Nejlepší den v tomto roce, hlásí evropské burzy
Evropské akcie ve středu výrazně zpevnily a zaznamenaly nejlepší letošní obchodní den. Investoři reagovali na zprávy o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přišlo jen dvě hodiny před vypršením ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa. Panevropský index STOXX Europe 600 vzrostl o 3,9 procenta na 613,50 bodu.
Za růstem stojí především naděje, že by se mohla obnovit doprava v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu. Právě obavy o dodávky energií byly v posledních týdnech hlavním zdrojem nervozity na trzích.
Nejvíce rostly banky a průmysl
Nejvíce z růstu těžily akcie firem z oblasti cestovního ruchu, průmyslu a bankovnictví. Výrazně posílily zejména německé akcie, když index DAX přidal 5,1 procenta, což je jeho největší denní zisk od roku 2022. Silný růst zaznamenaly také francouzský index CAC 40, který vzrostl o 4,5 procenta, a britský FTSE 100 se ziskem 2,5 procenta.
Turecká centrální banka vyprodávala zlaté rezervy. Musela, aby ochránila liru před dalším propadem. Podle listu Financial Times byl výprodej natolik masivní, že se podepsal na propadu ceny kovu, k němuž došlo za uplynulý měsíc.
Trhy
Energetické firmy ztrácely
Opačný vývoj byl patrný u energetických firem. Pokles cen ropy se výrazně projevil na akciích těžařů, když například britské BP a Shell odepsaly zhruba šest procent. Ztráty zaznamenaly i další společnosti jako TotalEnergies, Eni nebo Repsol.
Pozitivní nálada se přelila i do Prahy. Index PX posílil o více než tři procenta a dostal se na nejsilnější hodnoty za více než měsíc. „Optimismu na trzích odpovídala i nadprůměrná aktivita investorů,“ uvedl makléř Wood & Company Hoang Long Le.
Ropný trh v posledních dnech vyslal neobvyklý signál. Cena fyzické ropy Dated Brent výrazně překonala termínové kontrakty a ukázala na akutní nedostatek suroviny „tady a teď". Právě tento skrytý tlak mohl zásadně ovlivnit politická rozhodnutí. Příměří tak může být spíše reakcí na ropnou tíseň než výsledkem diplomatického průlomu.
Trhy
Banky táhly růst, ČEZ ztrácel
Hlavními tahouny růstu byly finanční tituly. Erste Bank si připsala více než šest procent, Komerční banka a Moneta rostly zhruba o čtyři až pět procent. Naopak energetická společnost ČEZ oslabila a odepsala kolem dvou procent. V červených číslech skončil i Photon Energy.
Colt na rekordu, koruna posiluje
Na historické maximum se dostaly akcie zbrojovky Colt CZ, které překonaly hranici tisíc korun. Dařilo se i dalším titulům, například Doosan Škoda Power, Kofola nebo Philip Morris ČR. Optimismus se projevil i na měnovém trhu, kde česká koruna posílila k euru i dolaru.
Investoři nyní sledují, zda příměří vydrží a otevře cestu k trvalejšímu uklidnění konfliktu, který se naplno rozhořel na konci února po útoku amerických a izraelských sil na Írán. Další vývoj na trzích tak bude do značné míry záviset právě na geopolitické situaci.
Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.
Názory
