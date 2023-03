Na trhy se po euforickém lednu vrátily obavy a pokles hodnot

Zkušenost ze 70. let, kdy růst cen trápil řadu vyspělých ekonomik, nás učí, že zrychlující inflace se může po určitém zklidnění vracet a způsobovat znovu komplikace v ekonomice. V současné době již vidíme známky toho, že ústup inflačních tlaků byl pouze dočasný a restriktivní měnová politika ze strany centrálních bank tu s námi bude muset být podstatně déle. Tento fakt začíná odrážet i vývoj na finančních trzích.

Po optimistickém lednu přichází na trhy určité vystřízlivění a korekce cen. Americký index S&P 500 se zřítil hlouběji směrem k 3900 bodům, a to v obavách, že se vrací inflace a hrozba ekonomického poklesu.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA klesly v lednu dle předběžných odhadů o 4,5 procenta. Jedná se o nejhorší měsíční výsledek od jara 2020, kdy vrcholila pandemie. Údaj za předchozí měsíc byl revidován směrem dolů, konkrétně na 5,1 procenta z dříve reportovaných 5,6 procenta.

Podobně zpráva o vývoji v průmyslu v rámci indexu ISM nedopadla příliš dobře. Hlavní číslo za únor skončilo na 47,7 bodu oproti očekávaným 48,0 boud, zatímco v lednu byl index na 47,4 bodu.To by hovořilo rozhodně pro pokles aktivity, ale celkový index je již na 51,3 bodu. Z minima jsme tedy výše už o 12 bodů. Inflační signály tak rostou a bude na Fedu, aby je opět zkrotil. Úrokové sazby by tak mohly vzrůst i nad 5,5 procenta. Následně by mohly setrvat na úrovni kolem čtyř procent i dva další roky.

Německá inflace opět zahrozila

Německý spolkový statistický úřad uvedl, že únorová míra inflace dosáhla 8,7 procenta, tedy stejně jako v předchozím měsíci. To zmařilo naděje, že spotřebitelské ceny budou i nadále mírně klesat, jak tomu bylo na podzim po říjnovém maximu 10,4 procenta. Inflace v Německu tedy roste a začíná podporovat scénář, že ECB bude muset se svými sazbami pokračovat ve zvyšování až ke čtyřem procentům.

Finanční toky do Ruské federace z vývozu ropy a plynu podle dat Mezinárodní agentury pro energii (IEA) v lednu meziročně klesly o 38 procent na 18,5 miliardy dolarů. Výnosy exportu, které jsou pro Moskvu nejlukrativnější, stlačily západní sankce a cenové stropy zavedené kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Otázkou zůstává, zda tamní garnitura je ochotná přejít trvale kompletně na válečnou ekonomiku v plnohodnotném provedení, což by znamenalo nakonec přídělový systém a inflaci. Tato kombinace v minulosti vedla opakovaně v Rusku k prudkým politickým změnám.

Erste překvapila

Rakouská společnost Erste Group překonala očekávání trhu ohledně čistého zisku za čtvrté čtvrtletí díky zvýšení úrokových sazeb a silnému růstu úvěrů na svých hlavních trzích. Banka vykázala v posledním čtvrtletí roku 2022 čistý zisk ve výši 517,7 milionu eur. Bankovní skupina počítá s dividendou za rok 2022 na úrovni 1,9 eur na akcii. Na současných cenových úrovních kolem 800–850 korun tak může titul nabízet stále určitý prostor k růstu.

Výrobní ceny v domácí ekonomice rostou a vytváří tlak na ČNB, aby znovu zvážila, jestli nemá zvýšit svou klíčovou sazbu. Na výrobní inflaci překvapila zejména silná meziměsíční dynamika cen v průmyslu (+5,8 procenta), meziročně tak ceny zvolnily jen z 20,1 procenta na 19,1 procenta. Negativní je zejména relativně výrazné lednové přecenění u řady průmyslových výrob.V ČNB, kde nyní převládá „holubičí“ většina to pravděpodobně k změně názoru na sazby nepovede.To je rozhodně škoda, protože upevnit inflační očekávání firem a domácností na úrovni 2 % může být v čase stále těžší.

