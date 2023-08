Lukoil chce odkoupit své akcie od zahraničních investorů se slevou nejméně 50 procent

Ruská ropná společnost Lukoil žádá ruské úřady o povolení odkupu až 25 procent svých akcií od zahraničních investorů se slevou nejméně 50 procent, uvedla agentura Interfax s odvoláním na své zdroje. Podnik se k věci odmítl vyjádřit. Podle výpočtů agentury Reuters odpovídá 25 procent kapitálu Lukoilu přibližně 173 milionům akcií, které mají nyní tržní hodnotu kolem 1,1 bilionu rublů (přes 258 miliard korun).

Akcie firmy po zprávě stouply na 18měsíční maximum, kolem 16:45 středoevropského letního času na burze v Moskvě přidávaly přes pět procent. Firma hodlá odkup platit ze zahraničních účtů skupiny, čímž by se vyhnula ruskému devizovému trhu. Transakce by pak neměla zvýšit tlak na pokles kurzu rublu, což by mohlo zvýšit šance na získání souhlasu ruských úřadů.

Ruské ministerstvo financí na konci minulého roku oznámilo, že investoři z takzvaných nikoli přátelských zemí mohou prodat svá ruské aktiva za poloviční či nižší cenu. Po ruské invazi na Ukrajinu a následných sankcích Západu přišlo mnoho zahraničních investorů o možnost obchodovat s ruskými cennými papíry. Někteří z nich jsou podle agentury Reuters připraveni tato aktiva prodat i se slevou.

Nabídka Lukoilu přichází po podobném kroku ruského maloobchodního řetězce Magnit, který odkup svých akcií dokončil na začátku srpna. Magnit vzhledem k silné poptávce zahraničních investorů po zveřejnění nabídky objem původní nabídky ztrojnásobil.

Mezi deset největších investorů Lukoilu patří podle údajů společnosti Refinitiv čtyři divize společnosti Blackrock s celkovým podílem 2,18 procenta akcií. V první desítce jsou dále společnosti GQG Partners (0,39 procenta), Geode Capital Management (0,19 procenta) a Pictet Asset Management s podíly (0,16 procenta).

Lukoil bude muset odvést do státního rozpočtu přibližně deset procent konečné částky transakce, jak požadují úřady, připomíná Interfax.