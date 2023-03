Německý Rheinmetall chce postavit továrnu na nové tanky Panther přímo na Ukrajině

Německý zbrojařský koncern Rheinmetall jedná s Kyjevem o výstavbě továrny na výrobu tanků Panther přímo na Ukrajině. Ročně by jich mohl vyrobit až 400, řekl německému deníku Rheinische Post šéf podniku Armin Papperger. Západní spojenci se už několik měsíců snaží Ukrajině dodávat desítky tanků, ale země napadená Ruskem tvrdí, že by jich potřebovala další stovky.

„Zhruba za 200 milionů eur (4,7 miliardy korun) lze na Ukrajině postavit závod Rheinmetallu,” řekl Papperger. Rozhovory s ukrajinskou vládou jsou podle něj slibné a Papperger doufá, že rozhodnutí padne v příštích dvou měsících.

Šéf Rheinmetallu je přesvědčen, že závod by bylo možné ochránit před ruskými vzdušnými útoky. „Ochrana prostřednictvím protiletecké obrany by neměla být obtížná,” řekl Papperger. Zdůraznil, že Ukrajina k vítězství ve válce potřebuje 600 až 800 tanků. Aby bylo možné se dostat na toto množství, musí být rychle zahájena výroba nových tanků, řekl. „I kdyby Německo odevzdalo všech 300 tanků Leopard 2, které má bundeswehr k dispozici, bylo by to pořád velmi málo,” dodal Papperger.

Rheinmetall nyní dává k dispozici v souvislosti s válkou na Ukrajině zhruba 250 tanků. „U nás se pracuje na plné obrátky,” řekl manažer a dodal, že firma už pro nasazení připravila více než 40 bojových vozidel pěchoty Marder, dalších zhruba 100 jich má být do konce tohoto roku. Z 50 tanků Leopard 2A4 je připraveno 30, kromě toho lze uvést do provozu 88 ze 100 německých tanků Leopard 1 starší konstrukce, doplnil Papperger.

Šéf německé zbrojovky očekává, že válka na Ukrajině potrvá pravděpodobně ještě roky. „Západní spojenci tam sice posílají dost zbraní na to, aby se Ukrajina mohla bránit, ale Ukrajinci dnes nemají dostatek výzbroje na to, aby zcela získali zpět své území,” upozornil Papperger.

