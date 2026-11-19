„Ukrajina neříká vždy pravdu.“ Musk zpražil Zelenského kvůli Starshieldu
Elon Musk se ostře pustil do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kvůli sporům o satelitní sítě Starlink a Starshield. Tvrdí, že Kyjev chtěl využívat komerční Starlink k útočným vojenským operacím a že Zelenskyj o omezeních služby „neříká vždy pravdu“.
Elon Musk zostřil spor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským kvůli využívání satelitních sítí Starlink a Starshield. Na summitu DealBook pořádaném deníkem The New York Times odmítl Zelenského tvrzení, že systém Starshield zůstává zpomalený a omezuje schopnost Ukrajiny zachycovat ruské raketové a dronové útoky. „To není pravda… Nechci vám vyrazit dech, ale Zelenskyj neříká vždy pravdu,“ prohlásil Musk. Když se ho moderátor zeptal, zda tím myslí, že neříká vždy pravdu Ukrajina, odpověděl: „Ne, neříká vždy pravdu.“
Jak píše CNBC, Musk zároveň zdůraznil rozdíl mezi komerční sítí Starlink a vojenským systémem Starshield. Podle něj Starlink podléhá omezením právě proto, že není určen pro útočné vojenské operace, zatímco o využívání Starshieldu rozhoduje americká vláda. „Jakékoli kroky podniknuté prostřednictvím Starshieldu jsou věcí ministerstva války. Starlink je komerční a není určen jako válečná zbraň,“ uvedl Musk.
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Stanislav Šulc: Spojení Tesly se SpaceX dává smysl. Hlavně Elonu Muskovi
Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Musk tvrdí, že Zelenskyj žádal o využití komerčních satelitů Starlink pro vojenské akce, což SpaceX odmítla. „Snažím se vám říct, že Zelenskyj ve skutečnosti žádá o použití komerčních satelitů Starlink pro vojenské akce a my jsme to odmítli umožnit, stejně jako jsme to odmítali od samého začátku tohoto konfliktu,“ řekl. Už v říjnu Musk uvedl, že SpaceX omezila Ukrajině přístup ke Starlinku kvůli údajnému porušování podmínek služby při útočných dronových operacích. Ukrajinští představitelé toto tvrzení odmítli.
Kdo rozhoduje o omezeních
Spor komplikuje i otázka, kdo za případná omezení jednotlivých systémů skutečně odpovídá. Musk v říjnu tvrdil, že Starshield vlastní a kontroluje americká vláda a že o omezeních rychlosti nebo používání rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Spojených států. The Wall Street Journal ale následně s odvoláním na americké představitele a další zdroje uvedl, že zpomalení nařídil sám Musk.
Ukrajina je přitom na systémech Starlink a Starshield výrazně závislá při komunikaci na bojišti i při dronových operacích. Musk už dříve prohlásil, že pokud by SpaceX Starlink vypnula, „celá ukrajinská fronta by se okamžitě zhroutila“. Server CNBC požádal ukrajinské ministerstvo zahraničí o vyjádření, odpověď ale nedostal.
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