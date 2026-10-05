AI, drony a úder na ruské velení. NATO chystá plán pro případ útoku
NATO připravuje plán pro případ ruského útoku na své východní křídlo. Podle agentury Bloomberg má nová strategie počítat s rychlým nasazením pozemních sil, dronů a umělé inteligence a následným úderem na nepřátelské velení.
NATO připravuje novou strategii, která má alianci umožnit rychle reagovat na případný ruský útok na její východní křídlo. Dokument s názvem „Teorie vítězství“ má podle agentury Bloomberg ukázat, jak chce aliance propojit tradiční vojenskou sílu s drony, systémy s minimální obsluhou a umělou inteligencí.
Plán má 12. října v Polsku představit vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál Alexus Grynkewich. Podle lidí obeznámených s dokumentem má strategie popsat, jak by aliance postupovala při případném vpádu na své území.
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Nejprve zastavit útok, pak udeřit na velení
Pokud by NATO napadeno bylo, první fází by podle Bloomberg mělo být zastavení postupu nepřítele kombinací pozemních jednotek a dalších prostředků na východním křídle. Klíčovou roli mají sehrát levné drony, automatizované systémy a zaměřování cílů podporované umělou inteligencí.
Po získání volnosti k manévrování by se aliance soustředila na zničení nepřátelského velení a řízení. Cílem má být porazit ruské síly rychle a drtivě.
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NATO zdůrazňuje obranný charakter plánu
Aliance současně trvá na tom, že strategie je čistě obranná. Mluvčí Grynkewiche Martin O’Donnell uvedl, že základním cílem je udržet výhodu NATO a vytvořit podmínky k odstrašení případné agrese.
Dokument podle Bloomberg zároveň počítá s nutností čelit hybridním útokům, tedy agresivním krokům pod prahem otevřeného konfliktu. NATO chce svou připraveností protivníkovi ukázat, že případný útok nemůže skončit jeho vítězstvím.
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