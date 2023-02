Měď je hlavní indikátor krizí. A světu hrozí její dlouholetý nedostatek

Vysoká poptávka ve světě a zároveň potíže s dodávkami z hlavního odbytiště v Jižní Americe jsou důvodem aktuálního globálního nedostatku mědi. Měď je kvůli svému širokému uplatnění v průmyslu předním indikátorem zdraví ekonomiky. Nedostatek kovu by mohl být indikátorem toho, že by se globální inflační tlaky mohly zhoršit a následně donutit centrální banky, aby si udržely své jestřábí postoje v boji s inflací déle, uvedl server CNBC.

„Už nyní předpovídáme velké deficity mědi do roku 2030,“ řekl viceprezident pro kovy a těžbu společnosti Wood Mackenzie Robin Griffin. Připsal to z velké části pokračujícím nepokojům v Peru a vyšší poptávce po mědi při přechodu na ekologičtější energie zdražující těžbu. „Kdykoli dojde k politickým nepokojům, má to celou řadu dopadů. A tím zřejmým je pravděpodobnost uzavření těžebních lokalit,“ dodal.

Nepokoje v Peru, pokles v Chile

Peru otřásají protesty od chvíle, kdy byl v prosinci svržen bývalý prezident Pedro Castillo v procesu odvolání neboli impeachmentu. Na jihoamerický stát přitom připadá deset procent celosvětové nabídky mědi. Těžební společnost Glencore oznámila již 20. ledna, že pozastavuje provoz ve svém měděném dole Antapaccay v Peru poté, co demonstranti rabovali a zapálili jeho prostory.

Navíc Chile – největší světový producent mědi, který představuje 27 procent celosvětové nabídky – zaznamenalo v listopadu meziroční pokles těžby o sedm procent. „Domníváme se, že Chile bude pravděpodobně v letech 2023 až 2025 produkovat méně mědi,“ uvedl CNBC s odkazem na analýzu americké banky Goldman Sachs.

Futures na měď se v pondělí podle údajů chicagské burzy CME ustálily na 4,035 dolaru za libru (asi 0,45 kilogramu). Kov předtím dosáhl minima 3,993 dolaru, což byla nejnižší úroveň od 10. ledna, kdy se obchodoval až za 3,9875 dolaru.

Vyšší poptávka ze znovuotevřené Číny

Za zvýšenou poptávkou po mědi je znovuotevírání Číny po měsících tvrdých proticovidových opatření zahrnujících i uzavírky továren včetně závodu na iPhony a milionových měst a růst automobilového i energetického trhu. „Znovuotevření Číny má velký dopad na cenu mědi, protože zvyšuje výhled poptávky po ní a posouvá ceny mědi ještě výše kvůli nedostatku dodávek v době přechodu na čistou energii, která ztěžuje těžbu,“ řekla marketérka a analytička ve společnosti CMC Markets Tina Teng.

Očekává se, že zrušení přísné nulové proticovidové politiky v Pekingu urychlí hospodářské oživení země a také zadržovanou čínskou poptávku. Ceny komodit zaznamenaly silný růst již v prosinci, kdy Čína oznámila plány na zrušení řady proticovidových opatření.

Dalším motorem pro poptávku po mědi bude zřejmě stále se rozšiřující fenomén elektrických aut. „Elektrická vozidla nemohou jezdit, dokud nebude odpovídající nabíjecí infrastruktura. A elektrifikace, která je k tomu nezbytná, je velmi náročná na měď,” upozorňuje výkonná ředitelka Wolfe Research Timna Tannersová.

Podle Mezinárodní energetické agentury se v roce 2021 prodej elektromobilů více než zdvojnásobil. Loni za tři čtvrtletí prodeje vystoupaly na rekord a podíl elektromobilů na celkovém počtu prodaných aut se zvýšil na 13 procent. Loni se do konce září celosvětově prodalo 6,6 milionu elektromobilů.

To podle expertů znamená, že ekosystém nabíjení elektromobilů bude muset být posílen. „Ohledně dodávek mědi existuje dlouhodobější problém, protože růst poptávky v automobilovém i přenosovém průmyslu bude obrovský,“ řekl Griffin ze společnosti Wood Mackenzie.