Dalibor Martínek: Padre Babiš a jeho věrní. Na videu vidíme příští vládu

Andrej Babiš vyvěsil na svůj instagramový profil nové videjko. Se svými příznivci se chtěl podělit o radost z volebního úspěchu. Možná ukázal víc, než chtěl. Ale možná mu je to úplně jedno, prostě jenom sdílel emoce z vítězných voleb.

Co lze z krátkého záběru rozpoznat je podoba budoucí vlády. Padre Babiš sedí uprostřed, kolem něj se ve víru vášně tetelí jeho nejbližší. Nadšená Klára Dostálová, robot Karel Havlíček, mazaná Alena Schillerová. A nejvíc křepčí dáma v bílo-růžových šatech? To je Jaroslava Pokorná Jermanová, nová europoslankyně.

Klára Dostálová má oprávněnou radost, dostala nejvíc preferenčních hlasů a bude europoslankyní s největším mandátem ze všech jednadvaceti českých nových poslanců v Bruselu a Štrasburku. Karel Havlíček všechny objímá, nechce být stranou. A z druhé strany přichází Alena Schillerová, další kandidátka na budoucí šéfku ANO.

Boj o moc

V rámci ANO hoří boj o moc. Působí to jako záběry z nějakého filmu o amerických mafiánech minulého století. Jeden nakonec skončí pod stolem. Kdo to bude? Havlíček má ztíženou pozici, ví se totiž, že Babiš spíše tíhne k ženám...

Odhlédnuto od vnitrostranických hrátek, Babišova partaj má skutečně velký důvod k radosti. Předvolební průzkumy jí přičítaly vítězství, takže žádné překvapení, že vyhrála. Ale že vyhraje tak výrazně? Přes 26 procent hlasů a sedm poslanců? To nehlásil žádný politolog.

Otázkou je, co budou dělat Babišovi poslanci v Bruselu. Byli tam posláni za trest, nebo za odměnu? Plat i s náhradami kolem čtyř set tisíc korun měsíčně se jistě hodí. Babišových sedm poslanců tam mezi sedmi stovkami moc velký humbuk neudělají. Jak z jejich podstaty vyplývá, spíše budou držet pusu a krok.

Přesun Kláry Dostálové do Bruselu je poměrně překvapivý. Až za rok a půl převezme Babiš vládu nad Českem, čekalo se, že právě ona bude novou ministryní, spíš vicepremiérkou, která například udělá pořádek ve stavebním řízení po pirátovi Ivanu Bartošovi. Možná se to tak potom, po českých volbách, nakonec stane. Možná ale zůstane Dostálová v Bruselu. Celému ANO to však může být v současnosti v zásadě jedno.

Babišovi strašně hraje do karet, že se současná vláda topí ve svých problémech, neumí komunikovat, lidé se dostávají do finančních problémů. Vláda by tu přitom měla být od toho, aby ekonomika dobře šlapala, ne aby státním úředníkům rostly platy. Čím víc budou lidé naštvaní, tím lepší bude pro padre Babiše za rok volební výsledek. Důležitější než ten současný v eurovolbách, nad kterým mohou jeho soukmenovci tak vesele jásat.