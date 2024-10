Lukáš Kovanda: Cena bitcoinu se blíží rekordním hodnotám. Svědčí mu spojenectví Trumpa s Muskem

Cena bitcoinu vystoupala až na hodnotu 71 460 dolarů, tedy nejvýše od začátku letošního června. Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa tak ze svého mnohaměsíčního cenového dna, na něž se propadla letos začátkem září, vzrostla o zhruba třicet procent.

Klíčovým tahounem růstu ceny bitcoinu do blízkosti historického cenového rekordu jsou sázky investorů na další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a také předpoklad, že budoucí prezident či prezidentka USA budou k bitcoinu a kryptoměnám zastávat vstřícnější postoj než dosluhující administrativa Joea Bidena. Absolutního cenového rekordu, takřka 73 800 dolarů, dosáhl bitcoin letos v březnu.

Trump jako fanoušek krypta

Zejména Donald Trump se v prezidentské kampani stylizuje do role velkého fanouška bitcoinu a kryptoměn. V polovině léta dokonce vystoupil na velké konferenci zaměřené na bitcoin a kryptoměny, přičemž v projevu přislíbil, že stane-li se prezidentem, okamžitě zbaví funkce Garyho Genslera. Stávající šéf americké Komise pro burzy a cenné papíry je v rámci kryptoměnové komunity značně nepopulární a je spatřován jako „žába na prameni“ další možného rozvoje celého kryptoodvětví.

Bitcoinu také svědčí Trumpovo předvolební spojenectví s nejbohatším člověkem planety, Elonem Muskem, který sám kryptoměny popularizuje, zejména pak kryptoměnu Dogecoin, v minulosti ovšem i bitcoin – jistý čas v první půli roku 2021 dokonce elektrovozy své automobilky Tesla prodával právě za bitcoiny.

Trump s Muskem počítá ve své administrativě, kterou sestaví, pokud znovudobude Bílý dům. Byznysmenova funkce zatím pracovně zní šéf „oddělení vládní efektivity“. V originále jde o „Department of Government Efficiency“, čili DOGE, což právě odkazuje na zmíněnou kryptoměnu Dogecoin. Investoři tak získávají pocit, že Musk v Trumpově administrativě bude kryptoměnám další vzpruhou.

Avšak i Kamala Harrisová zastává k bitcoinu a kryptu smířlivější postoj než její současný šéf, prezident Biden. Jeho administrativa krypto spíše potírá, zatímco Harrisová se staví za vytvoření regulatorního rámce, v němž by se kryptoměny mohly dále rozvíjet.

Opční investoři tak nyní sázejí na to, že cena bitcoinu dosáhne do konce letošního listopadu úrovně 80 tisíc dolarů, a to bez ohledu na výsledek prezidentských voleb v USA.

Zejména pokud by v prezidentském klání zvítězila Harrisová, je ale otázkou, zda tyto sázky padají na úrodnou půdu. V případě, že se Trump do Bílého domu nedostane, hrozí pokles ceny především bitcoinu. Část jeho nárůstu z poslední doby je totiž zjevně pevně svázána s předpokladem Trumpova vítězství. Data ukazují poslední dobou značný příliv peněz investorů do bitcoinových burzovně obchodovaných fondů čili ETF. S těmi se v USA obchoduje od začátku letošního roku. Příliv napovídá, že drobní američtí investoři pod vlivem růstu sázkařských šancí Donalda Trumpa na vítězství v prezidentském klání prostě poměrně povrchně vsadili na další růst jim nejznámější kryptoměny, tedy bitcoinu.

Rozevírají se tak nůžky mezi cenou bitcoinu a cenou druhé nejrozšířenější kryptoměny, etheru (viz graf níže). To signalizuje, že současný růst ceny bitcoinu alespoň z části postrádá fundament a je hnán spekulativními sázkami zřejmě nepříliš poučených investorů. Takových, kteří v prezidentských volbách vidí příležitost ke snadnému zbohatnutí, již by si neměli nechat jen tak uniknout.