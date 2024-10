Bitcoin posílí. Bez ohledu na výsledky amerických voleb

Obchodníci s opčními kontrakty zvyšují sázky na to, že cena bitcoinu se do konce listopadu ocitne na rekordu, a to bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby ve Spojených státech. Republikánský kandidát a bývalý prezident Donald Trump je otevřeným zastáncem kryptoměn, a to natolik, že bitcoin je vnímán jako Trumpův obchod. Uvedla to agentura Bloomberg.

Trumpova soupeřka, viceprezidentka a kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová, slíbila podporovat regulační rámec pro tento sektor. To je v kontrastu s tvrdým postupem proti odvětví kryptoměn za vlády současného prezidenta Joea Bidena, zvoleného rovněž za demokraty.

"Domnívám se, že na trhu panuje shoda, že bitcoin si pravděpodobně povede dobře bez ohledu na výsledek voleb," uvedl makléř firmy FalconX David Lawant. "Naše analýza ukazuje, že opční aktivita v souvislosti s nadcházejícími volbami vykazuje výraznou převahu sázek na růst," dodal.

K optimismu přispívají i nepolitické faktory, jako je další snížení úrokových sazeb v USA. Obchodníci s opcemi tento týden zvýšili sázky na to, že bitcoin do konce listopadu dosáhne hodnoty 1,9 milionu korun. Takzvaná implikovaná volatilita, která naznačuje úroveň kolísání ceny bitcoinu, je vyšší u opcí s expirací kolem volebního dne, což je 5. listopadu. Čím vyšší je implikovaná volatilita, tím větší cenové pohyby na obě strany trh očekává. Většina obchodníků teď očekává, že cena bitcoinu výrazně vzroste.

Bitcoin se letos v březnu dostal na rekordních 73 798 dolarů v souvislosti s optimistickým výhledem poptávky po burzovně obchodovaných fondech zaměřených na bitcoiny. Obchodovat se s nimi začalo v USA. Bitcoin si od počátku letošního roku připsal zhruba 60 procent.

Volební téma

Platforma zaměřená na poskytování zpráv, analýz a aktuálních informací pro investory Investing News Network (INN) upozornila, že trh s kryptoměnami se stal významným tématem voleb. Průzkum společnosti Harris Poll uskutečněný jménem firmy Grayscale ukázal, že téměř polovina pravděpodobných voličů do jisté míry nebo zcela souhlasí s tím, že kryptoměny, blockchain a automatizované technologie jsou budoucností financí. Výsledky voleb mohou mít pro budoucnost kryptoměnového odvětí zásadní význam v souvislosti s otázkami, jako je regulace, zdanění a integrace kryptoměn do hlavního proudu ekonomiky.

Za Bidenovy administrativy se výrazně zvýšilo zapojení vlády do kryptoměnového odvětví. Je zde snaha vyvážit inovace a hospodářský růst s ochranou spotřebitelů a regulačním dohledem. Bidenův návrh rozpočtu na rok 2025 zahrnuje opatření, která investorům brání v okamžitém prodeji a opětovném nákupu digitálních aktiv, a také opatření, které by vyžadovalo tradičnější způsoby vykazování transakcí s digitálními aktivy.

Rozpočet zahrnuje i spotřební daň z elektřiny používané k těžbě kryptoměn. V příštím roce by měla do rozpočtu přinést deset miliard dolarů, celkem za deset let pak více než 42 miliard dolarů. Zatím není známo, zda by vláda Harrisové tuto politiku zavedla. Harrisová na několika akcích vyjádřila kryptoměnovému průmyslu podporu.

Vstřícný Trump

Trump zaujal ke kryptoměnám vstřícný postoj. V květnu se stal prvním prezidentským kandidátem, který přijímá dary v digitálních měnách, a chce se zasadit o to, aby se veškerá budoucí těžba bitcoinů uskutečnila v USA. Mezi jeho vpády do světa kryptoměn patří také uvedení kolekce Trumpových karet, sbírky nepřevoditelných tokenů NFT na blockchainu Polygon.

Koncem července Trump vystoupil na konferenci Bitcoin 2024 a slíbil přátelskou regulaci a vytvoření strategické zásoby bitcoinů pro Spojené státy. Trumpa by mohla vést snaha odlišit se od politických oponentů, kteří upřednostňují aktivnější regulační přístup, a také rostoucí obliba a potenciál kryptoměn.

