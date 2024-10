Reportáž: Nejdražší letecká škola světa je v Dubaji

Letecký výcvik v dubajské Emirates Flight Training Academy je „all inclusive“ na dva roky, přijde ale na 4,2 milionu korun.

Je srpen v Dubaji, teplota venku se šplhá nad 40 stupňů, pouští mířím z Mariny k jižnímu dubajskému letišti Al Maktoum. Cesta vůbec neutíká, čím více se blížím k letecké akademii Emirates Flight Training Academy (EFTA), tím menší je provoz. Když auto hlásí, že venku je 47 stupňů, po očku kontroluji, zda už se mi nezačaly roztékat pneumatiky nebo naopak asfalt na silnici. Nakonec ale bezpečně dorazím do cíle, ostraha na bráně o mě ví, a tak můžu zaparkovat na místech pro návštěvy. Právě z letiště Al Maktoum se má za 808 miliard korun stát dubajské hlavní letiště s roční kapacitou 260 milionů cestujících .

Armádní kemp

Dnes se tu ale potkávám s kapitánem Martinem Mahoneym, šéfem výcviku v EFTA. Ten hned na úvod říká, že jsou nejdražší leteckou školou na světě. „U nás je to all inklusive,“ říká skotský letecký matador a naráží na fakt, že 113 týdnů trvající kurz obsahuje komfortní ubytování v garsonkách o 36 metrech čtverečních, tři jídla denně, wifi, fitko a bazén. A kolik že tu výcvik stojí? Přesně 181 650 tisíc dolarů, tedy něco přes 4,2 milionu korun. A místa zatím jsou. Aktuálně zde o pilotní licenci usiluje 290 kadetů. „Kapacitu máme 400 a přístavbou další rezidenční části se dostaneme na 600,“ říká Mahoney.

Zájemci o studium by měli mít ukončené střední vzdělání a být ve věku 17 až 26 let. Zajímavostí je, že pouze u občanů Spojených arabských emirátů je požadována ukončená vojenská služba. To se zde bude hodit, protože režim je vcelku armádní. Povinná přítomnost na kampusu mezi nedělním a pátečním večerem, žádné návštěvy v rezidenční části kampusu. Prý záměrem bylo, aby to zde připomínalo armádní kemp.

Práce bude

Kadeti trénují na jednomotorovém letounu Cirrus SR22 G6 a vícemotorovém malém proudovém Embraeru P100EV Phenom. Kromě reálných letounů mají k dispozici realitě věrné trenažéry.

Ačkoliv Mahoney a další představitelé říkají, že škola nabízí nejrychlejší cestu k místu pilota, konkrétně prvního důstojníka, u aerolinky Emirates, oficiální materiály školy zdůrazňují, že úspěšné absolvování akademie negarantuje pracovní místo u společností Emirates či Flydubai. Vzhledem k celosvětově vysoké poptávce po pilotech všech úrovní se dá očekávat, že absolventi prestižní letecké školy v Dubaji na úřadu práce neskončí.

