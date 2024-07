Ještě více VIP Paříž. Na letišti Charlese de Gaulla otevřel „salonek“ jen pro nejbohatší

Letecká společnost Air France přichází na největším pařížském letišti novinku. Je jí luxusní salonek pro nejelitnější pasažéry. Tedy salonek to až tak není, protože více připomíná luxusní hotelový apartmán s venkovními terasami a možností dopravy až k letadlu v automobilu Porsche, nebo Mercedes.

Kdo chce proniknout do nejnovějšího salonku Air France na letišti Charlese de Gaulla, musí zaplatit, a to nejen za letenku první třídy La Premiere. Luxus je totiž určený pouze pro cestující s úplně nejvyššími útratami za letenky, kteří při čekání na letišti získají pohodlí ve třech apartmánech.

K dispozici je i venkovní terasa Air France

Jejich rozloha je srovnatelná s luxusními pokoji ve slavném pětihvězdičkovém hotelu Le Bristol. Aerolinka ve svých prostorách nabízí ložnice s manželskými postelemi, velkorysý obývací pokoj plný čerstvých květin a ovoce a dokonce možnost relaxace na venkovních terasách. O veškeré služby se v době před odletem stará komorník. Těsně před odletem dopraví hosty k nastartovanému letounu v dodávce Porsche Cayenne, nebo Mercedes.

Na rozdíl od běžných služeb salonku, které jsou započteny do ceny letenky, je to vše za příplatek. Za tříhodinový časový termín, který si klient v apartmánu rezervuje, musí k letence první třídy připlatit dvacet tisíc korun, což je cena prémiové letenky z New Yorku do Paříže mimo sezónu.

Aerolinka Air France-KLM nabízí exkluzivní možnost odpočinku na letišti v Paříži Air France

„Nový zážitek z čekání na odlet je velmi, velmi exkluzivní,“ říká Ben Smith, generální ředitel Air France-KLM Group k novince, kterou aerolinka představila těsně před zahájením olympijských her. Firma do vzniku apartmánů investovala mnoho milionů eur. „Je to opravdu milionová investice. Je to jako postavit velmi velký bytový dům,“ dodal dvaapadesátiletý generální ředitel pro agenturu Bloomberg.

