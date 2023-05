Lufthansa snížila provozní ztrátu o víc než polovinu. I přes drahé letenky jsou lidé hladoví cestovat

Největší německá letecká společnost Lufthansa v prvním čtvrtletí snížila provozní ztrátu meziročně zhruba o 53 procent na 273 milionů eur (6,4 miliardy korun). Firma uvedla, že jí pomohl růst poptávky po cestování a vyšší ceny letenek. Stejné období loni ještě poznamenala pandemie covidu-19. Výsledek byl zhruba v souladu s očekáváním analytiků, kteří ztrátu odhadovali na 279 milionů eur.

„Nepřetržitě silná poptávka nám dává důvěru pro nadcházející měsíce,“ uvedl finanční ředitel firmy Remco Steenbergen. Výkonná rada kolem generálního ředitele Lufthansy Carstena Spohra vidí koncern na cestě k tomu, aby podle plánu výrazně překonal loňský provozní zisk 1,5 miliardy eur.

V prvním čtvrtletí přepravily aerolinky z koncernu Lufthansy 22 milionů pasažérů, meziročně o 70 procent více. Tržby se zvýšily o 40 procent na více než sedm miliard eur. Analytici čekali ale tržby ještě vyšší, a sice 7,57 miliardy.

V oblasti osobní dopravy se skupině podařilo snížit upravenou provozní ztrátu o více než polovinu na 512 milionů eur. Nákladní dceřiná společnost Lufthansa Cargo se naopak musela smířit s propadem zisku. Její upravený provozní zisk byl se 151 miliony eur zhruba o 70 procent nižší než v rekordním čtvrtletí na začátku roku 2022.

