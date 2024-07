Jak ušetřit desítky tisíc? Dovolenkové lety z Rakouska či Německa jsou výhodné

Čtyřčlenná rodina může odletem do vybraných destinací z Vídně či Mnichova namísto Prahy ušetřit i 30 tisíc korun. Při cestě v byznys třídě se úspory šplhají nad sto tisíc korun.

Stala se z toho nepěkná tradice. Letenky z Prahy jsou dražší než z okolních zemí. Kvůli pár stovkám či tisícovkám se to nevyplatí. Naopak jsem se vždy smál známým, kteří sedli do svého benzinového osmiválce a odjeli do norimberské či mnichovské letiště, protože letenky odtamtud byly o dva tisíce levnější než z Prahy. Jsem jediný, kdo nezapomněl započítat čas, benzín a parkování v Německu?

Když jsem ale před měsícem plánoval cestu na Seychely, s šokem jsem zjistil, že letenky pro čtyři z Prahy se stejnou aerolinkou vyjdou v ekonomické třídě téměř o 30 tisíc korun dráže než při odletu z Vídně či Mnichova.

Hurá vlakem

Po chvilce zvažování jsem nakonec koupil letenky z Vídně. Protože 30 tisíc je 30 tisíc. Říkal jsem si, že i kdybychom museli jet taxíkem, tak se to stále vyplatí.

Začal jsem tedy řešit, jak a za kolik se do Vídně dostaneme. Nakonec jsem zvolil vlak RegioJet s přestupem ve Vídni na hlavním nádraží. Tato varianta je stále o něco rychlejší než přímá autobusová linka. Navíc koleje se zdály spolehlivější než dálnice D1. Zpáteční jízdenky na poslední chvíli pro 4 vyšly na zhruba 7 tisíc korun, a to včetně pojištění odletu. V případě zpožděného příjezdu na letiště a zmeškání letu, pojišťovna proplatí náklady na změnu rezervace či nákup nové letenky. Odpadl tím stres z toho, zda let stihneme. Nakonec vše proběhlo v pořádku a extra cesta do rakouské metropole nebyla ani tak únavná, jak jsem se obával.

Kdo hledá, ušetří

Že se nejednalo o ojedinělý úkaz, svědčí pohled na odlety v následujících měsících. Krom Seychel se dá odletem ze sousedních zemí výrazně ušetřit při cestě do perly Indického oceánu – Malediv. Například v termínu od 5. do 15. září se vychází cesta z Vídně se společností Qatar Airways pro 4 v ekonomické třídě na 67 tisíc korun, odlet z Prahy ve stejném termínu se stejnou aerolinkou vyjde na 90 tisíc. Menší úspora je u konkurenčních Emirates. Odlet z Prahy vyjde na 90 tisíc korun, odlet z Vídně na 77 tisíc.

