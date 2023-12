Komoditám se letos nedařilo, zatím odepsaly v průměru přes osm procent

Ceny komodit na světových trzích letos většinou klesly, o desítky procent zlevnil plyn, elektřina, nikl, kukuřice či pšenice. Naopak výrazně zdražilo zlato, cukr nebo kakao. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje pokles o 8,5 procenta.

"Vývoj na komoditních trzích byl v posledních týdnech rozkolísaný. Nakonec však převážil pokles, který navyšuje ztráty komodit v letošním roce," řekl analytik XTB Jiří Tyleček. "V listopadu se nejvíce snižovaly ceny skupiny energií, niklu a cukru. Nejvíce naopak rostly ceny kávy a stříbra. Od počátku roku nejvíce ztrácejí energie, nikl a kukuřice, největší nárůst zaznamenávají cukr a káva," dodal.

Kolísavá ropa

Cena ropy zaznamenává v tomto roce výrazné kolísání. Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, snížila několikrát produkci, ovšem růst poptávky zaostal za očekáváním. K dlouhodobě vyšší cenové úrovni nevedla ani krize na Blízkém východě. Cena ropy Brent tak od začátku roku ztrácí 5,6 procenta, americká lehká ropa WTI pak asi pět procent.

Průměrná cena benzinu na čerpacích stanicích v České republice letos zatím vzrostla o 1,30 koruny na 37,31 koruny za litr. Naopak cena nafty je ve srovnání se začátkem roku nižší o 20 haléřů na 37,55 koruny za litr, upozornil Tyleček.

Ceny dalších energetických komodit rovněž klesají. Cena ročního kontraktu na plyn v Nizozemsku, který je určující pro cenový vývoj pro konečné zákazníky, letos vykazuje zatím pokles o 55 procent. Cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v příštím roce je pak nižší o 59 procent. Cena uhlí v Rotterdamu s dodáním letos od začátku roku ztrácí 28 procent.

Ve skupině průmyslových kovů vykazuje nejvyšší ztráty nikl. Jeho cena je letos nižší zatím o 44 procent. Hliník zlevnil o 7,9 procenta, naopak mědi prospěly poslední týdny a cena tohoto kovu od začátku roku vykazuje růst o 1,1 procenta. Ještě vyšší zisky mají drahé kovy, které profitují z očekávaného poklesu úrokových sazeb a také ze zvýšeného napětí na Blízkém východě.

Zlato solidně rostlo

Cena zlata na světových trzích vzrostla za 11 měsíců letošního roku o 11,6 procenta. Na konci listopadu byla nejvyšší od začátku května, připomněl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena stříbra se od začátku roku zvýšila o 5,5 procenta. Od začátku října přitom stoupla téměř o 20 procent. Naproti tomu palladium pokračuje ve strmém pádu, od ledna do listopadu ztratilo 43 procent své hodnoty. Palladium se používá především v automobilových katalyzátorech, kde je ale stále častěji nahrazováno levnější platinou. Nenahrává mu ani zpomalení prodeje automobilů, podotkl Ryba.

Ve skupině zemědělských komodit letos vyčnívá trojice výrazně rostoucích komodit. Cena cukru, i přes korekci v posledních týdnech, vykazuje růst o 28 procent. Cena kakaa je vyšší dokonce o 72 procent. A díky nedávným ziskům roste v tomto roce také cena kávy, konkrétně o 16,5 procenta. Naopak výrazný pokles zasáhl ceny obiloviny. Cena kukuřice ztrácí 32,5 procenta a cena pšenice 28 procent, uzavřel Tyleček.