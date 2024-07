Kdo nepřekoná rekordy, jako by nebyl

Pokud vám někdo někdy tvrdil, že léto je „okurková sezóna“, tak já si dovolím nesouhlasit. Ty, kteří sledovali boj o žlutý trikot na Tour de France, musely zvedat ze „sedla“ všechny útoky Tadeje Pogačara, a pokud se ze zákulisí ozývaly hlasy, že někdy byl moc „krutý“ ke svým soupeřům, pak to, že jdete za vítězstvím, za mě není nic špatného, protože jen ti, co překonali rekordy, utkví ve vaší paměti.

Ne jinak je tomu na kapitálových trzích. V době příprav na výsledkovou sezonu na Wall Street vyšla zajímavá analýza Hendrika Bessembindera. Dlouhodobě sleduji nekonečný souboj aktivní vs. pasivní investování, a protože mám za sebou více jak čtvrt století na kapitálových trzích a správě majetku, mohu říct, že já osobně doporučuji obojí.

Bessembinder dnes přihrává míč na stranu indexových investorů a zde jsou důvody, proč tomu tak je. Zpráva popisuje složené výnosy 29 078 veřejně obchodovaných kmenových akcií obsažených v databázi CRSP od prosince 1925 do prosince 2023. Investiční výkonnost některých akcií však byla pozoruhodná. Sedmnáct akcií přineslo kumulativní výnosy vyšší než pět milionů procent (nebo 50 000 dolarů za původně investovaný dolar), přičemž nejvyšší kumulativní výnos ve výši 265 milionů procent (nebo 2,65 milionu dolarů za původně investovaný dolar) připadl dlouhodobým investorům do Altria Group. Anualizované složené výnosy těchto nejvýkonnějších akcií byly relativně skromné, v průměru 13,47 % napříč prvními sedmnácti akciemi, čímž potvrzují důležitost "času na trhu". Nejvyšší anualizovaný složený výnos pro jakoukoli akcii s údaji o výnosech za alespoň 20 let byl 33,38 %, který získali akcionáři společnosti Nvidia.

Za toto období většina akcií (51,6 %) kótovaných na amerických trzích ztratila od svého IPO až po vyřazení nebo prodej hodnotu. Pouze společnosti, které zůstanou veřejně obchodovatelné po dobu 20 let nebo více, jsou spolehlivými tvůrci zisků. Velcí vítězové kombinují silné výnosy/konkurenční výhody s dlouhodobými trendy v odvětví. Stejně jako v předchozích pracích, i tato studie potvrzuje, že investování založené na indexech je užitečným investičním „trikem“.

Zde jsou hlavní závěry z této studie: Většina akcií nevydělává peníze investorům po celou dobu jejich existence na veřejných trzích (tedy od počáteční veřejné nabídky nebo odštěpení až po konečné vyřazení nebo prodej). Při pohledu na výnosy amerických akcií od roku 1990 do roku 2020 v předešlé studii autor zjistil, že 55 procent domácích akcií nedokázalo během tohoto třicetiletého období generovat výnosy překonávající výnos měsíčních státních pokladničních poukázek. Právě zveřejněná analýza to doplňuje. Přibližně 1 z 2 kótovaných akcií ztrácí peníze od IPO/spinoffu do doby, kdy buď zkrachují, jsou vyřazeny z trhu nebo jsou koupeny jinou společností.

Pouze akcie, které dokázaly přežít více než 20 let, dosahují průměrného pozitivního celkového výnosu, ale ty jsou relativně vzácné. Z celkového vzorku 29 087 společností zůstalo veřejných pouze 5 139 (18 procent) po dobu dvou dekád nebo déle. Zbytek (82 procent) zkrachoval/byl vyřazen nebo koupen. Roční složené výnosy této skupiny byly průměrně 4,8/7,5 procenta po dobu 35/30 let. Vzhledem k tomu, že existence 20 let jako veřejná společnost je statisticky neobvyklá (průměr je pouze 12 let), tyto podniky nám hodně říkají o tom, co je činí výjimečnými.

Velcí vítězové za 5 až 7 let stále potřebují podporu konzistentního býčího trhu, aby dosáhli statusu rockové hvězdy. To je ve zkratce důvod, proč jsme v posledních letech neviděli žádné výjimečné výnosy jednotlivých akcií. Medvědí trh v roce 2022 (S&P -18 procent) byl hluboký a široký a omezil výnosy i pro ty nejlepší společnosti. Nejvýkonnější akcie za více než 20leté držení od roku 1926 jsou převážně, ale ne výhradně, technologické společnosti.

Tato studie ukazuje 15 nejlepších akcií z hlediska ročních složených výnosů. Nvidia je na vrcholu seznamu, a NFLX (Netflix), Amazon a Microsoft dle očekávání nemohou chybět. Mezi starší společnosti patří Sperry Corp, která byla raným inovátorem v oblasti letových přístrojů a technologie vzdušného boje. Existuje však i mnoho netechnologických jmen: Plenum (vědecký vydavatel), Axon (tasery a tělové kamery), Lin a Time Warner (média), Biomet (lékařské přístroje), Keurig (nápoje) a Manor Care (zdravotní péče).

Dlouhodobí vítězové mají jednu věc společnou – zvyšují tržní podíl a zisky v rostoucím odvětví. To je výsledek silné konkurenční výhody, vytvořené intelektuálním kapitálem (managementem), který úspěšně soutěží v sektoru s dlouhodobými příznivými trendy. Jediný způsob, jak se to může stát, je, když skvělý management působí v dynamickém a rostoucím odvětví. Technologicky orientované společnosti, obvykle působící globálně, mají nejlepší šanci tento model realizovat.

Stejně jako v ostatních pracích Bessembindera nevyhnutelné závěry jsou: 1) výběr akcií je velmi obtížný a 2) investování založené na indexech je spolehlivým „trikem“ k dosažení tržních výnosů pro většinu lidí. Existují výjimečné společnosti v každém typu trhu, ale jsou vzácné. Vlastnit je dlouhodobě je klíčem k vydělávání peněz, ale polovina toho, co je nabízeno na veřejných trzích, je ztráta času a kapitálu. Indexování má své nedostatky, ale alespoň zahrnuje stále více toho, co funguje, a méně toho, co nikoliv.

