Kamil Bednář z BHS: Na pražské burze stále příležitosti vidím. Třeba Colt CZ nebo Bezvavlasy

Akciové indexy rostou téměř bez přestání již deset měsíců. O to víc sílí očekávání korekce. Zároveň se však stále čeká, kdy americký Fed skutečně začne snižovat sazby. Co tato situace přinese a jak by se měli investoři připravit? „My nyní máme více hotovosti. Chystáme se na příležitosti,“ říká Kamil Bednář z Asset managementu BHS v rozhovoru pro portál newstream.cz.

Množí se odhady, že na se na trzích brzy projeví korekce. Jak to vnímáte vy?

Je pravda, že trhy rostou již delší dobu, a tak jsou tato očekávání logická. Ale na druhou stranu, když se podíváte na předpovědi třeba z dubna, tak se psalo vlastně totéž, na začátku roku také. A nic takového nenastalo, naopak indexy rostou.

Takže se významnějšího propadu trhů nebojíte?

Ke korekci určitě dříve nebo později dojde. Ale nemyslím si, že by bylo moudré nyní masivně uzavírat pozice, přejít do cashe a vyčkávat na příležitost. Spíš bych asi investorům doporučil uzavřít ty pozice, na kterých mají velké zisky. My také máme nyní o trochu více hotovosti než obvykle.

Jsou pořád v centru dění úrokové sazby zejména amerického Fedu?

To je nyní zajímavá otázka. Opět se bavme o tom, jak se mění ta očekávání a jejich případné dopady. Vloni se čekalo, že Fed začne snižovat sazby dříve než Evropská centrální banka, a věřilo se, že v roce 2024 dojde až ke čtyřem poklesům sazeb. A realita je úplně jiná. ECB již sazby snížila a Fed zatím vyčkává. Přesto akcie rostou. Domnívám se, a nahrávají tomu také nejnovější údaje o americké inflaci, kdy poprvé po dlouhé době meziměsíčně propadly ceny, že Fed by již opravdu mohl brzy přistoupit ke snížení sazeb o čtvrt procentního bodu, zřejmě k tomu dojde na zářijovém zasedání.

Co by to udělalo s trhy? Předpokládám, že by tradiční reakcí měl být růst.

Ano, ale také nemusí. V současnosti ohledně vývoje sazeb stále panuje na trhu velká nejistota. Až tato nejistota opadne, může na trzích paradoxně dojít k oné očekávané korekci. Ale může to také nastat až po amerických prezidentských volbách. A další možnou reakcí může být přeskupení portfolií.

V jakém smyslu?

V současnosti růst například populárního indexu S&P 500 táhnou zejména velké technologické akcie. Ostatně je to vidět i na rozdílu mezi S&P 500 a například Dow Jones Industrial Average, který roste o poznání pomaleji. A je možné, že někteří investoři začnou výrazněji snižovat investice do technologického sektoru a přelijí je do sektorů jiných, například do oblasti zdravotní péče nebo sektoru zboží denní potřeby.

Jak se vám v takovém prostředí rozhoduje o investicích?

My v rámci BHS Asset managementu nabízíme trojici strategií a jen na dvě z nich mají vliv tyto světové události. Méně se to týká korunového Dynamického portfolia, kde zahraniční akcie či dluhopisy mohou představovat až 30 procent investic. Výraznější vliv to má na naše Globální dynamické portfolio. A naopak žádný přímý vliv to nemá na korunové Úrokové portfolio, protože tam nejsou americké akcie vůbec.

Než přejdeme k českému trhu, kam investujete v rámci Globálního dynamického portfolia?

Jsou to především americké a evropské akcie.

Tedy do Asie ne?

Ne.

A kupujete hlavně akcie, nebo tam máte i například fondy či ETF?

Primárně to jsou konkrétní akcie, ale přirozeně máme i nějakou expozici například právě na S&P 500.

Vaší královskou disciplínou je právě CZK Dynamické portfolio, které klientům nabízíte již dvě dekády.

A osmnáct z těch dvaceti let jsme skončili v plusu. Jenom v roce 2008 a 2018 jsme skončili v záporu. Podařilo se nám skončit v plusu také v roce 2022…

…což byl pro investování nejhorší rok za posledních snad sto let.

Ano, protože v záporu skončila snad veškerá aktiva, zejména akcie i dluhopisy. Nám se ale tehdy podařilo dobře nejprve prodat akcie Avastu, pak je při velkém poklesu opět koupit a znovu prodat při dokončení merge s LifeLock Nortonem.

Jaká je situace na pražské burze nyní? Vidíte tam dostatek příležitostí?

Pražská burza se za ty dvě dekády, co toto portfolio nabízíme, značně změnila. Prim tam hraje ČEZ, tři bankovní tituly, pak tam máte jednu cigaretovou firmu a trh Start, kde jsou sice možná zajímavé firmy, ale jsou příliš malé. Ale jinak si myslím, že situace pražské burzy je stabilizovaná. Ohrozil by ji jen odchod některé z těch velkých emisí.

Narážíte tedy na ČEZ.

Ale nejen na ten. Třeba Moneta před několika lety také málem z burzy odešla. Takový pohyb by byl problematický. Ale ať se vrátíme k těm příležitostem. Na hlavním parketu vidím příležitost hlavně u Colt CZ, tedy bývalé České zbrojovky.

A Start?

Tam se mi líbí především Bezvavlasy, což je velmi dobře řízená firma, ale samozřejmě problémem je likvidita titulu.

Jak vnímáte Gevorkyan, který přednedávnem přešel ze Startu na hlavní parket?

To je velmi dobrá firma, které byznys šlape skvěle. Vše, k čemu se zavázala při vstupu na Start, tak i nyní při přechodu na hlavní parket, dodržuje. Ale je pravda, že akciově spíš stagnuje.

Čím to je?

Myslím, že potřebují nějaký impuls například v průběhu výsledkové sezony, který by akcie podpořil v růstu. Je mi jasné, že se tato firma dostává do hledáčku řady investorů, projdou si výročky, byznys plány a modely, vše sedí a je velmi dobré. Pak se podívají na akcie a ony půl roku stagnují. Je složité se pro takovou firmu rozhodnout, když řešíte, kam dáte větší objem investic.

Vaše třetí strategie nabízí možnost investovat do pokladničních poukázek. Pro koho to je vlastně vhodná investice?

Pro velmi konzervativní investory, kteří by jinak měli peníze na spořících účtech nebo termínovaných vkladech. Výhoda pokladničních poukázek je dvojí. Jednak když se to podaří, dostanete stále i nominálně vyšší úrok než na spořícím účtu, dále pokud se ty poukázky drží do splatnosti, nepodléhají zdanění. Takže je to jednoduchá matematika: když jste ještě loni měli na spořícím účtu nominálně 6procentní úrok, ale banka vám posílala výnos očištěný o 15procentní daň, efektivně jste peníze zhodnocovali něco přes pět procent. U pokladniční poukázky, i kdyby šlo také o šestiprocentní úrok, dostanete výnos celý. A riziko tu je téměř podobně nulové, protože jde o státní úvěr.

Vedle kapitálových trhů v posledních měsících a letech roste význam soukromého kapitálu. Ten vás neláká?

Předesílám, že v rámci našich tří strategií v Asset managementu investujeme jen do veřejně obchodovaných cenných papírů. Důvodem je, že chceme zajistit likviditu, kterou klientům garantujeme ve výši 60 dnů. Tedy ve chvíli, kdy se rozhodnou vystoupit, nejpozději po šedesáti dnech dostanou své peníze. Ale jinak ano, víme o tom, že Private Equity je na vzestupu.

Viděl jsem, že pro řadu firem i kvůli tomuto již není cílem vstup na burzu, ale spíše dostat se pod křídla nějakých takovýchto struktur. Není to pro investory sázející na veřejně obchodované společnosti komplikace?

Také jsem tu studii četl. Ale i tak se domnívám, že na veřejně obchodovaných trzích zůstává pořád celá řada velmi atraktivních firem. Například když se podíváte na žebříček největších firem světa, téměř všechny jsou veřejně obchodované. Takže příležitosti naštěstí pořád jsou.

Kamil Bednář

Na finančních trzích se pohybuje již od roku 2001, v BHS nejprve pracoval na oddělení Front Office na pozici makléře a následně rozšířil tým pro služby Asset management. V současné době zastává roli portfolio manažera se zaměřením jak na české, tak zahraniční trhy. Mezi jeho profesní expertizu i osobní zaměření patří dění na kapitálových trzích a obchodování s akciemi.

