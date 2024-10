Kamil Bednář z BHS: Čas jsou procenta

Éra klidu, éra růstu, éra pádu, éra nejistot. Inflace, válka, růst, propad. Investoři za poslední dekádu prožili na kapitálových trzích všechny situace. Rok 2022 dokonce z hlediska investic patřil k nejsložitějším v historii, protože v záporu skončily jak investice do akcií, tak i do dluhopisů. A to se dlouhé dekády nestalo. Přesto i v roce 2022 bylo možné investované prostředky pozitivně zhodnotit, jak ukazuje příběh Kamila Bednáře, portfolio manažera BHS Asset Managementu. „Základem je jasná strategie, díky níž se můžete oprostit od panických zásahů do portfolia. To je hlavní rozdíl mezi profesionálními správci majetku a drobnými investory,“ myslí si.

Kamil Bednář ví o správně majetku hodně. Na klíčovém portfoliu BHS Asset Managementu, kterým je CZK Dynamické portfolio, se dařilo z dvaceti let skončit v plusu rovných osmnáct. A to včetně zmíněného kritického roku 2022, kdy aktivní správa a výhodné nákupy a prodeje akcií tehdy ještě Avastu vytáhly portfolio do kladných čísel. Průměrný výnos za tu dobu se navíc drží na úrovni deseti procent, což překonává například klasické indexy, u nichž se historicky uvádí průměrný roční výnos kolem sedmi procent.

To je však jen jeden rozměr, jeden příběh, kterých jsou ve správě majetku stovky. Tím hlavním přitom je čas. „Čas hraje pro investora. Vždycky. V dlouhodobém horizontu vidíme jasný trend růstu trhů. Proto investujeme peníze klientů v různých strategiích především na delší časová období. A vidíme, že na to slyší. U většiny to není tak, že by po dvou třech letech vybrali veškeré peníze, naopak je nechávají pracovat dál. Vidíme, že čas nejsou jen peníze, čas jsou procenta,“ říká zkušený portfolio manažer.

Krize? Trhy je překonají

Jako důkaz mohou fungovat nejvýznamnější globální indexy, zejména ty z amerických burz, které mají nejdelší tradici i nejpřesnější data. Jedním z nejstarších a stále používaných indexů je legendární Dow Jones Industrial Average, v němž je třicet nejhodnotnějších amerických společností. Poprvé byl tento index zveřejněn již v roce 1896 a od té doby na jeho křivce lze ukazovat vývoj americké, ale potažmo globální ekonomiky.

Kamil Bednář z BHS Asset Managementu poskytnuto BHS

„Jasně na něm vidíte ten kontinuální růst. Jestliže ve svých začátcích měl hodnotu stovek bodů a až někdy v devadesátých letech překonal hranici pěti tisíc bodů, v současnosti jeho hodnota přesahuje 40 tisíc bodů. Když se pak zaměříte na ty propady, které jsou vždy zcela krátkodobé, to jsou události typu druhé světové války nebo pandemie covidu. Všechny tyto zlomové společenské události a krize trhy vždycky velmi rychle překonaly a vrátily se zase k růstu,“ připomíná Bednář.

Nicméně to neznamená, že stačí slepě vše vsadit na jeden index a čekat, že přijde růst výnosu. Trhy takto nefungují. Profesionálně spravované portfolio má tu přednost, že může růst i v dobách, kdy trhy klesají.

„Je to jistou dávkou konzervativismu, která je ve velkých portfoliích jedním ze stavebních kamenů. Zatímco jednotlivec může klidně vše vsadit na jednu akcii a věřit, že poroste o stovky procent, velká portfolia si takovou míru rizika dovolit nemohou. A vlastně ani nechtějí. Díky tomu se jim může dařit zhodnocovat právě i na klesajících trzích, protože mají dostatečně rozložená rizika. Druhým rozdílem je schopnost vytvořit si vizi a na ní stavět dlouhodobou strategii. Když tuto strategii naplňujete, daří se vám vyhnout krátkodobým výkyvům. Jinak totiž hrozí, že se dostanete do pasti panických prodejů při poklesech trhů, či naopak horečných nákupů při jejich růstu. Obojí mívá velmi negativní dopady,“ myslí si Kamil Bednář.

Doba nejistoty je tu

Ačkoli znalost trhů je pro úspěch investice důležitá, minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí, hlásá okřídlené pravidlo. To, že se trhy doposud chovaly určitým způsobem, o jejich budoucím chování nevypovídá nic. To ostatně ukázala poslední dekáda. Podíváme-li se na léta 2014 až 2024, investoři prožili snad úplně všechny modelové situace, které na trzích mohou nastat. A často v poměrně dramatické podobě.

V první fázi oné dekády panovala téměř nulová inflace a úrokové sazby byly blízko nule. Poté však přiletěla černá labuť v podobě pandemie covidu, která vyvolala globální otřes na trzích. Následovala rostoucí inflace způsobená zpřetrhanými logistickými řetězci, kterou, zejména v Evropě, akcelerovala postupně rostoucí energetická krize. Tu pak ještě podpořil začátek války na Ukrajině.

Přes veškeré negativní události jsou však aktuálně trhy na rekordních úrovních. Můžeme se tedy těšit na návrat doby klidu? Podle Kamila Bednáře tomu tak není. Trhy se na první pohled mohou zdát klidné, ale pod povrchem je znát nervozita, na trh se vrací vyšší volatilita. Tedy lidově řečeno nejistota. A v té umějí nejlépe plavat profesionálové. Důvod? Již zmíněná strategie a schopnost odolat panice. Výhodou Asset Managementu od BHS tak je, že se i drobný investor dostane ke službě, která bývala tradičně dostupná jen investorům s velkým investičním kapitálem.

Když sazby klesají

Podstatnou roli v investičním klimatu pak hrají také centrální banky, které svými úrokovými sazbami buďto podporují investiční apetit firem i jednotlivců, aby tím podpořily růst ekonomiky, nebo naopak investiční apetit tlumí, když se ekonomika přehřívá a hrozí, že se rozpoutá velká inflační vlna.

Tu jsme ostatně sledovali v uplynulých dvou letech. I proto centrální banky po celém světě úrokové sazby donedávna zvyšovaly nebo je držely na dlouhodobých maximech. I to mělo své výhody, zejména u velmi konzervativních spořicích produktů, jako jsou termínované vklady. Tato éra však nyní alespoň pro nějaký čas končí. Česká národní banka snížila sazby pod úroveň pěti procent, snížení sazeb pak již zahájila Evropská centrální banka a americký Fed k tomu nejspíš přistoupí ještě na svém zářijovém zasedání.

Pro investory to má jasný dopad. Sazby na spořicích účtech klesají, totéž platí pro státní dluhopisy nebo termínované vklady. Investoři tak hledají alternativu, která sice možná je rizikovější, ale také má výrazně vyšší růstový potenciál.

„Ano, pozorujeme, že naši klienti se po delším období vysokých sazeb poohlížejí po nových příležitostech, i těch dynamičtějších,“ potvrzuje marketingový ředitel BHS Lukáš Trnka. „Zároveň vidíme nárůst zájmu o služby, kdy investice neřídí sami, ale svěřují je do správy zkušeným portfolio manažerům, kteří s nimi pak nakládají podle předem daných typizovaných strategií. Jednou z nich je také CZK Dynamické portfolio, které za dvacet let v průměru vynáší kolem deseti procent čistého ročně,“ dodává Trnka.

Investice v éře klesajících sazeb tak budou komplikované – na jedné straně budou drobné investory lákat k vyššímu riziku, na straně druhé právě neprofesionální způsob řízení portfolia může v takové části ekonomického cyklu nadělat hodně problémů. Naopak profesionální správa dokáže odolat nejriskantnějším sázkám.

