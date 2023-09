Legendární výtvarník Michal Vitanovský připravil minci Bedřicha Smetany. Vznikne jen 500 kusů

Rok 2024 se ponese ve znamení zakladatele české hudební tradice Bedřicha Smetany. Uplyne 200 let od jeho narození a uskuteční se další rok české hudby, který bude věnován především právě velikánovi z Litomyšle. Kromě celé řady akcí budou mít čeští investoři a sběratelé unikátní příležitost, jak toto výročí oslavit a zároveň filantropicky podpořit českou kulturu. Ve spolupráci společnosti BH Securities a výtvarníka Michala Vitanovského vzniká totiž dvojuncová zlatá investiční mince Bedřich Smetana. Emise je limitovaná na 500 kusů pro celý svět a část z výtěžku poputuje do Nadace České filharmonie.

Reklama

„Stejně jako zlato, i některé myšlenky a činy mají sílu, která přenáší jejich hodnotu napříč věky. a když jsou opravdu ryzí, tak ani plynoucí staletí neuberou nic z jejich lesku.“

Tak zní motto projektu pamětní mince bedřich smetana, která bude k příležitosti jeho výročí ražena ve speciální číslované edici. Předobjednat si ji zájemci mohou již nyní, do sbírek investorů pak dorazí začátkem roku 2024.

Nejde však jen o čistě investiční nebo sběratelský projekt. Společnost BH Securities, která je emitentem této mince, totiž nyní ještě silněji vstupuje na pole filantropie.

Podívejte se na unikátní minci

Investiční mince Bedřich Smetana BHS - použito se svolením

„Z každé mince poputuje určitá část její prodejní ceny na konto České filharmonie, k jejímž podporovatelům hrdě patříme,“ vysvětluje Lukáš Trnka, marketingový ředitel BH Securities.

„Už jsem viděl náhledy a vím, že ta mince bude skutečně stát za to. Líbí se nám ale také to, že s nákupem mince je spojena i filantropická podpora, protože část zaplacené sumy poputuje na podporu projektů připravovaných u příležitosti krásného smetanovského výročí. Nejde tedy ‚jen‘ o investici do zlata ani do pamětní mince jako takové, ale je v tom také kus podpory celé české kultury. A toho si velmi vážíme,“ dodává Michal Medek, obchodní ředitel České filharmonie.

Od nápadu k minci

Podle Lukáše Trnky nápad na minci vznikl právě na koncertu České filharmonie. „Uvědomili jsme si, že by bylo skvělé nabídnout nějakou formou našim klientům možnost stát se také podporovateli české kultury, protože víme, že řada z nich má k hudbě a umění obecně velmi blízký vztah. Od toho se odvinul nápad, který dal vzniknout této unikátní minci. My letos slavíme 30 let na trhu. Tím, že jsme vznikli již v roce 1993, sledujeme postupný růst a zrání klientů. Ti se kromě zvyšování hodnoty majetku postupně dostali do fáze, kdy chtějí také něco společnosti vracet. Podpora nejvýznamnějšího hudebního tělesa v naší zemi, České filharmonie, je podle nás ideální způsob, jak tak učinit. Jde o skvělý orchestr, který patří mezi špičku evropské i světové hudby a je ozdobou naší země. Navíc pro investory do mince je ve spolupráci s Českou filharmonií připraven atraktivní kulturní program, který je další přidanou hodnotou, kterou projekt generuje,“ dodává Trnka.

Podle něj není unikátní jen limitované množství a filantropický přesah, ale také samotný postup, kterým tyto mince vznikají. Ten je totiž tradiční a řemeslný. Proslulý výtvarník Michal Vitanovský, autor Řádu Bílého lva a federálního Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, si nejprve připraví celý grafický návrh kresbou. Tento návrh následně vyryje do velkých sádrových odlitků ve velmi jemném reliéfu a makety se pak posílají do švýcarské rafinerie, kde se samotné mince razí.

„V době, kdy většina obdobných mincí či medailí vzniká laserem, ztrácí se ten lidský prvek, ta mírná chybka, která může vzniknout jen při ruční činnosti. důležitá pro nás je tedy i řemeslná a umělecká hodnota,“ dodává Lukáš Trnka.

Investiční potenciál

Zlato patří historicky mezi velmi oblíbené investiční nástroje. Podle odborníků je však důležité vědět, jakou roli v portfoliu má zlato hrát.

„Investiční zlato by mělo být součástí každého portfolia. samozřejmě není jeho růstovou složkou, ale spíše stabilizačním prvkem a uchovatelem hodnoty,“ doplňuje David Slezák, vedoucí oddělení prodeje zlata BH Securities. „Nemá smysl spekulovat, kolik bude tato mince stát třeba za pět nebo deset let. Ale jedno je jisté, vzhledem k tomu, že jde o limitovanou edici, navíc vytvořenou mimořádným výtvarníkem Michalem Vitanovským, tak nárůst ceny bude určitě vyšší, než by činil prostý nárůst ceny zlata v podobě investičního slitku,“ dodává Slezák.

Na poli investičního zlata se tedy prostřednictvím pamětní mince Bedřicha Smetany objevuje projekt, který má za cíl generovat vedle hodnoty investiční, umělecké či sběratelské také hodnotu mecenášskou.

Michaela Bakala: Psychologii používám celý život. Tak jsem ji začala studovat Leaders Podle statistik je přede mnou třicet let práce. Rozhodla jsem se vrátit do školy a jít studovat psychologii. Možná si založím kliniku, říká podnikatelka a filantropka Michaela Bakala. S padesátkou podle ní přišel zlom a hledání toho, co dál. Jak všechny talenty a nabyté zkušenosti zúročit. O svém poslání, Jižní Africe, politice, filantropii i dětech hovořila s magazínem Newstream CLUB. Tereza Zavadilová Přečíst článek