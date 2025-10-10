Farmáři očekávají dobrou sklizeň. Kakao zlevní a čokoláda opět zhořkne?
Ceny kakaa se propadají už osmý týden v řadě – tak dlouhou sérii ztrát trh nezažil od roku 1999. To může být dobrá zpráva pro milovníky opravdu hořké čokolády, která v sobě má velké procento kakaa. Cenu suroviny sráží slábnoucí poptávka po čokoládě a zároveň lepší vyhlídky sklizně v Africe.
Na newyorské komoditní burze ICE se nejaktivněji obchodovaný kontrakt během pátku propadl až o jedno procento na 5 888 dolarů za tunu. Za celý týden by tak kakao mohlo ztratit asi čtyři procenta, uvádí agentura Bloomberg.
Pokles začal už v polovině srpna, kdy se na trhu objevily odhady většího přebytku suroviny pro nadcházející sezónu. To přimělo investiční fondy, které ještě na jaře sázely na další růst cen kakaa, otáčet pozice do ztrátových.
Ošizené receptury
Vysoké ceny z minulých měsíců se podepsaly i na recepturách výrobců čokolád. Hlavně evropské čokoládovny kvůli drahým surovinám omezily zpracování bobů a některé firmy dokonce změnily receptury. Kakao nahradily větším procentem tuku či cukru.
Trh teď čeká na data za třetí čtvrtletí, která budou zveřejněna příští týden. Ukážou, jestli se pokles poptávky po čokoládě zastavil, nebo pokračuje. Očekává se ale, že čísla znovu potvrdí útlum zpracování kakaa, protože výrobci stále spotřebovávají zásoby dražších bobů nakoupených při jarních maximech.
Afrika sklízí víc, tlak na ceny sílí
Na druhé straně se zlepšuje situace u pěstitelů. Vydatnější deště v západní Africe, kde vzniká většina světové produkce kakaa, a vyšší výkupní ceny pro farmáře v Pobřeží slonoviny a Ghaně by měly vést k větším dodávkám.
„Lepší počasí a vyšší ceny motivují producenty, což dál tlačí ceny dolů,“ uvedli analytici Rabobank. Podle nich se ale poptávka po čokoládě bude zvedat jen pozvolna. Výrobci zatím čerpají ze zásob dražších surovin a nové objednávky odkládají.
Po extrémním růstu z první poloviny roku, kdy se ceny na světových trzích vyšplhaly až nad 11 tisíc dolarů za tunu, tak přichází vystřízlivění. Trh s kakaem se pomalu vrací na realističtější úroveň – a milovníci čokolády mohou doufat, že se to brzy projeví i na cenách jejich oblíbené sladkosti.
