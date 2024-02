Valentýnské sladkosti zhořknou. Kakao je rekordně drahé

Světové ceny kakaa dosáhly na nový rekord, když cena za tunu ve čtvrtek na komoditní burze v New Yorku vystoupala na dosud nevídaných 5874 dolarů (zhruba 138 tisíc korun). Klíčová surovina pro výrobu čokolády tak od začátku loňského roku zdražila na zhruba dvojnásobek. Na vině je suché počasí, které poškodilo úrodu v západní Africe. Píše o tom zpravodajský server BBC.

Prudce rostoucí ceny kakaa se už promítají do koncových cen pro spotřebitele. Pod tlak se dostávají i velcí výrobci čokolády.

Jeden z největších světových producentů čokolády Hershey ve čtvrtek varoval, že současné ceny kakaa mu letos budou omezovat růst zisku. Generální ředitelka společnosti Michele Bucková také nevyloučila zvýšení cen pro zákazníky: „Vzhledem k tomu, kde se ceny kakaa nacházejí, budeme využívat všechny nám dostupné nástroje, včetně cen, jako způsobu řízení podniku“.

Její komentář přišel v době, kdy společnost Hershey oznámila finanční výsledky za poslední loňské čtvrtletí. Z údajů vyplynulo, že tržby klesly o 6,6 procenta, protože spotřebitelé, které zasáhla inflace, omezili výdaje za cukrovinky.

Americká společnost Mondelez, která stojí za značkou čokolád Cadbury nabízenou i v České republice, označila minulý měsíc rostoucí náklady na suroviny za jeden z problémů, kterým bude v příštím roce čelit. Finanční ředitel Luca Zaramella uvedl, že firma zaznamenala „výrazný nárůst (cen) kakaa i cukru“.

Například v britských supermarketech se celková inflace u potravin a nápojů v listopadu zmírnila na 8,3 procenta, nárůst cen čokolády byl ale výrazně vyšší a činil 15,3 procenta. Britská spotřebitelská skupina Which? v prosinci uvedla, že cena některých čokolád vzrostla za rok nejméně o 50 procent.

Ceny kakaa se zvýšily v důsledku špatné úrody v západní Africe, odkud pochází většina světové nabídky. Klimatický jev El Niño způsobuje sušší počasí v Ghaně a na Pobřeží slonoviny, které jsou dvěma největšími světovými producenty kakaových bobů. Dopad na úrodu mohou mít i vyšší teploty a změny v rozložení srážek způsobené změnou klimatu, uzavírá BBC.