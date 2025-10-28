Zbrojní boom zlákal slovenský Gevorkyan. Skupina se plně pouští do výroby pro obranný průmysl
Slovenská firma Gevorkyan založila dceřinou firmu Gevorkyan Force Defense (G-FD), která se bude výhradně zaměřovat na zbrojní průmysl. Nová společnost je plně řízena mateřskou firmou a vznikla na základě dlouholeté spolupráce v oblasti vývoje a výroby komponentů pro obranný sektor.
Firma z Bansko-Bystricka, která se specializuje na výrobu komponent z kovových prášků, zahájila implementaci norem AS9100 pro letecký a obranný průmysl a ISO 27001 a TISAX v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dceřiná firma G-FD zároveň připravuje certifikaci AQAP 2110, která je nezbytná pro dodávky do zemí NATO.
Díky rostoucí reputaci ve zbrojním průmyslu společnost podle svého oznámení uzavřela dohodu o mlčenlivosti (NDA) a zahajuje nový projekt s předním západoevropským výrobcem munice s více než stoletou tradicí. Gevorkyan se bude podílet na vývoji a výrobě speciálních komponentů pro vysoce kvalitní střelivo, které využívají policejní a vojenské jednotky i speciální síly.
Firma zároveň pokračuje ve zvyšování udržitelnosti výroby. Ve spolupráci se společností Aquaflot zavádí systém čištění odpadních vod přímo v závodě. Podle společnosti tato investice přinese významné úspory, větší flexibilitu při výrobě a sníží náklady na přepravu a likvidaci odpadních materiálů.
Na Ukrajině začala výroba velkorážové munice ve spolupráci s českým holdingem Czechoslovak Group, uvedl server e15.cz. Firma CSG ukrajinskému partnerovi, kterým je zbrojovka Ukrajinska bronetechnika, poskytla licenci a know-how, dodávat bude také část komponentů. Spolupráci uzavřely obě společnosti loni na podzim. Ukrajinský server Militarnyj tehdy uvedl, že výroba se bude týkat mimo jiné dělostřeleckých nábojů ráže 155 milimetrů.
Ukrajinská zbrojovka začala vyrábět munici ve spolupráci se Strnadem
