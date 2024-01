Na bitcoin už nebudu plýtvat dechem, říká jeho věčný kritik a šéf JPMorgan Jamie Dimon

Bitcoin nic nepřináší. Je to přiživený podvod, zopakoval svůj názor na kryptoměnu její dlouhodobý kritik a generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon ve středu na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu.

Vlivný bankéř Jamie Dimon už v roce 2021, tedy v době, kdy byl bitcoin nejdražší ve své historii, tvrdil, že je bezcenný. „Přezdívám mu pet rock," uvedl Dimon. Loni v Davosu dokonce kryptoměnu přirovnal k přiživenému podvodu. A názor Dimon nemění ani poté, co minulý týden americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) z kryptoměny udělala legitimní investiční nástroj.

Některá z největších jmen v oblasti správy aktiv, včetně společnosti BlackRock, Franklin Templeton a WisdomTree, tak minulý týden uvedly na trh vlastní spotové bitcoinové ETF. A analytici společnosti Standard Chartered očekávají v roce 2024 příliv prostředků do fondů v rozmezí 50 až 100 miliard dolarů.

Na otázku CNBC, co říká na to, že šéf investiční společnosti BlackRock Larry Fink změnil svůj názor na bitcoin, Dimon odpověděl: „Je mi to jedno. Tak o tom, prosím, už přestaňte mluvit.“

„Lidé mají různé názory a tohle je naposledy, co jsem svůj názor na bitcoin vyslovil,“ řekl Dimon CNBC.

