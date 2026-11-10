Trigema mění Krkonoše. Do Rokytnice přivede luxusní hotelovou značku, ve hře je 6,5 miliardy
Český developer Trigema rozjíždí ambiciózní proměnu Rokytnice nad Jizerou v celoroční horské středisko. Do Krkonoš přivede rakouskou hotelovou skupinu Falkensteiner, která bude provozovat nový pětihvězdičkový resort. Na místě chátrající textilky vznikne hotel, luxusní apartmány i stovky bytů. Projekt je součástí širších investičních plánů Trigemy za 6,5 miliardy korun. První hosty má resort přivítat v roce 2029.
Developerská skupina Trigema podnikatele Marcela Sourala posiluje své aktivity v cestovním ruchu. S rakouskou společností Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) uzavřela smlouvu o správě nového pětihvězdičkového resortu v Rokytnici nad Jizerou. Hotel vznikne v areálu bývalé textilní továrny SEBA v centru města a bude fungovat pod značkou Falkensteiner Hotels & Residences. Půjde o první projekt této hotelové skupiny v Krkonoších.
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Dohoda završuje více než rok trvající jednání obou společností. Falkensteiner bude hotel provozovat na základě desetileté smlouvy s možností prodloužení. Do projektu vstupuje už v přípravné fázi, kdy se podílí na podobě pokojů, restaurací a wellness zázemí.
„Rokytnici chceme během patnácti let proměnit v nejatraktivnější celoroční středisko v Krkonoších. Hotel pod značkou Falkensteiner je podstatou tohoto plánu. Přivede do města mezinárodní klientelu, celoroční provoz a přibližně 150 pracovních míst,“ uvedl Marcel Soural, předseda představenstva Trigemy.
Z chátrající textilky vyroste luxusní resort a stovky bytů
Nový komplex zabere přibližně dvouhektarový areál bývalé továrny SEBA, který chátrá už dvě desetiletí. Projekt počítá s přibližně 40 tisíci metry čtverečními hrubé podlažní plochy, celkovou kapacitou kolem 1350 lůžek a více než 500 parkovacími místy. Součástí výstavby bude také obnova historické tkalcovny z konce 19. století.
Samotný pětihvězdičkový hotel nabídne zhruba 150 pokojů, dvě wellness zóny včetně jedné střešní, dvě restaurace, bar a zázemí pro rodiny s dětmi. Na hotel navážou tři apartmánové domy s přibližně 60 rezidencemi pod značkou Falkensteiner Residences. Jejich vlastníci budou moci využívat vybrané služby a infrastrukturu hotelu.
Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.
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Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.
Třetí částí projektu bude takzvaná Krkonošská vesnice. V deseti bytových domech vznikne přibližně 220 bytů, které doplní obchodní prostory, podzemní parkování a veřejná prostranství. Počítá se také s novou pěší a cyklistickou stezkou podél Huťského potoka.
Výstavba hotelu a apartmánů by měla odstartovat v roce 2027, otevření se plánuje na rok 2029. Rezidenční část má vznikat mezi lety 2028 a 2030.
Trigema sází na Rokytnici. Připravuje deset projektů za 6,5 miliardy
Hotel je pouze jednou částí rozsáhlého investičního plánu Trigemy. Skupina chce během příštích patnácti let proměnit Rokytnici v celoroční turistickou destinaci, která nebude závislá pouze na zimní sezoně. Celkem zde připravuje deset rozvojových projektů v hodnotě přibližně 6,5 miliardy korun.
Trigema už od roku 2023 vlastní místní skiareál Horní Domky, který provozuje pod značkou Nahoru Resort Rokytnice. Další investice mají směřovat do modernizace lyžařské infrastruktury, rozvoje volnočasových aktivit, obnovy centra města a rezidenční výstavby.
Rakouský hotelový partner si od projektu slibuje také posílení pozice na českém trhu. „Krkonoše nabízejí výborné podmínky pro celoroční cestovní ruch a oslovují hosty z Česka, ale také z Polska a Německa,“ uvedl Otmar Michaeler, generální ředitel Falkensteiner Michaeler Tourism Group.
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Marcel Soural se svojí skupinou Trigema často vyráží z Prahy. V regionech, hlavně těch horských, staví hotely, apartmánové domy a sjezdovky. Loni nakupoval v Rokytnici, spadeno má i na Harrachov. Jak říká: „Akvizice řešíme vlastně neustále.“ Jaké proměny chystá v Rokytnici? Kdy začne skupina stavět na Šumavě? A má Marcel Soural nakupovat další vinice? Celý rozhovor s Marcelem Souralem najdete v tištěném magazínu Realitní Club.
Rakouská skupina provozuje desítky hotelů. Trigema rozšiřuje byznys
Falkensteiner Michaeler Tourism Group působí v šesti evropských zemích. Její značka Falkensteiner Hotels & Residences zahrnuje 27 čtyř- a pětihvězdičkových hotelů a tři apartmánové komplexy. Vedle hotelového provozu se skupina věnuje také developmentu, investicím a poradenství v cestovním ruchu.
Pro Trigemu představuje projekt další krok v rozšiřování aktivit mimo tradiční rezidenční development. Skupina, která stojí například za pražskými projekty Lihovar Smíchov a Fragment, už provozuje horský resort Monínec nebo vinařství s hotelem Dog in Dock.
V roce 2025 dosáhla Trigema tržeb 3,5 miliardy korun a čistého zisku 730 milionů korun. Na pražském rezidenčním trhu prodala 340 bytů. K financování nových investic, včetně rozvoje Rokytnice, založila v roce 2025 fond kvalifikovaných investorů Trigema Fund SICAV.
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