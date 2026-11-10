Trumpa „ohromila“ kauza šéfa Nvidie a jeho milenky. Případ už prověřuje FBI
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že FBI prověřuje vztah generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga s čínskou podnikatelkou, která je podezřelá ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami. Trumpa obvinění týkající se jednoho z jeho nejbližších spojenců v Silicon Valley „ohromila“, uvádí agentura Reuters. Prezident zároveň uvedl, že s Huangem mluvil a šéf Nvidie mu řekl, že vůbec netušil, že by žena mohla být špionkou. „Vím, že se tím FBI zabývá. Myslím, že bude v pořádku,“ řekl Trump.
Kauza už zasáhla i nejhodnotnějšího výrobce čipů na světě. Akcie Nvidie v pondělí oslabily o více než čtyři procenta poté, co představenstvo společnosti zahájilo vlastní vyšetřování, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Sám třiašedesátiletý šéf firmy zaměstnancům přiznal nevěru, podrobnosti o vztahu ale neuvedl. Nvidia oznámila, že její představenstvo Huangovi nadále důvěřuje.
Tlak na amerického ministra obrany Petea Hegsetha po volebním debaklu republikánů sílí. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries podpořil možnost ústavní žaloby a obvinil šéfa Pentagonu ze zneužití moci, oslabení národní bezpečnosti a rozpoutání nákladné války s Íránem. Návrh na impeachment přitom může už tento týden předložit republikánský kongresman a Trumpův kritik Thomas Massie.
„Zosnoval nezodpovědnou a nákladnou válku v Íránu.“ Demokraté jdou po Hegsethovi
Politika
Tlak na amerického ministra obrany Petea Hegsetha po volebním debaklu republikánů sílí. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries podpořil možnost ústavní žaloby a obvinil šéfa Pentagonu ze zneužití moci, oslabení národní bezpečnosti a rozpoutání nákladné války s Íránem. Návrh na impeachment přitom může už tento týden předložit republikánský kongresman a Trumpův kritik Thomas Massie.
Kauza zasahuje i Trumpa
Případ má výrazný politický rozměr také kvůli Huangovým blízkým vztahům s Trumpem. Podle The New York Times byl prezident informován o Huangově vztahu i o podezření, že žena předávala informace čínské vládě, rozhodl se však podle deníku tehdy nezasáhnout. Čínské ministerstvo zahraničí tvrzení o špionáži odmítlo jako „nepodložené obvinění, pomluvu a očerňování“.
Huangovy blízké vztahy s Trumpem se zároveň časově překrývaly s několika politickými kroky příznivými pro Nvidii. Prezident šéfa firmy opakovaně chválil a v říjnu mu udělil nejvyšší americké ocenění za vědecké úspěchy. Ve stejný den Trump zveřejnil, že během léta nakoupil akcie Nvidie až za 1,6 milionu dolarů a prodal cenné papíry firmy až za jeden milion dolarů.
Rusko podle evropských vlád a bezpečnostních expertů vede vedle války na Ukrajině také stínový konflikt proti zemím, které Kyjev podporují. Žhářské útoky, sabotáže, kybernetické operace, narušování vzdušného prostoru i vměšování do voleb mají Evropu oslabovat, rozdělovat její společnosti a zvyšovat cenu podpory Ukrajiny. Počet podezřelých incidentů přitom roste a evropské státy stále hledají způsob, jak na útoky pod hranicí otevřené války účinně reagovat.
Putin vede proti Evropě druhou válku. Sabotáže, drony a kyberútoky se množí
Politika
Rusko podle evropských vlád a bezpečnostních expertů vede vedle války na Ukrajině také stínový konflikt proti zemím, které Kyjev podporují. Žhářské útoky, sabotáže, kybernetické operace, narušování vzdušného prostoru i vměšování do voleb mají Evropu oslabovat, rozdělovat její společnosti a zvyšovat cenu podpory Ukrajiny. Počet podezřelých incidentů přitom roste a evropské státy stále hledají způsob, jak na útoky pod hranicí otevřené války účinně reagovat.
Kongres chce odpovědi
Případ už pronikl také do Kongresu. Akcionáři podali na Huanga a Nvidii návrh hromadné žaloby, v níž je obviňují ze zatajení vazeb šéfa společnosti na ženu podezřelou ze špionáže pro Čínu. Američtí zákonodárci podle Reuters zároveň očekávají, že kauza může zvýšit šance na přijetí legislativy, která zpřísní čínský přístup k čipům pro umělou inteligenci.
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries prohlásil, že Kongres potřebuje více odpovědí, a vyzval k přijetí obranného zákona obsahujícího omezení prodeje čipů do Číny. Podle The New York Times měl Huang vztah s Alice Huangovou, bývalou manažerkou singapurské společnosti Megaspeed, kterou americké úřady vyšetřovaly a údajně označily za čínský zpravodajský kontakt. Reuters se jí nepodařilo zastihnout a společnost Megaspeed se k případu bezprostředně nevyjádřila.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.