Americké jaderné projekty jsou pro Korejce zatím „holubi na střeše“. Dukovany stále mají zásadní význam
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Výstavba nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany je pro Jižní Koreu mimořádným projektem. Jde teprve o druhý exportní projekt korejských jaderných firem v historii. Tím prvním byla úspěšně dokončená stavba čtyř reaktorů elektrárny ve Spojených arabských emirátech. V samotné Jižní Koreji, která má v provozu 26 nukleárních reaktorů, se však v posledních desetiletích prakticky nepřestávalo stavět. Dobrá pověst Korejců, kteří díky domácím zkušenostem neztratili na rozdíl od Evropanů a Američanů schopnost realizovat atomové projekty bez velkých průtahů, se šíří do celého světa.
Projekt nových jaderných bloků v Dukovanech narazil na komplikaci. Korejská KHNP bez dohody ukončila jednání o stavební smlouvě s konsorciem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility kvůli rozdílným postojům k zásadním podmínkám. Firma nyní připravuje další postup včetně možnosti nového tendru na dodavatele stavebních prací. Zda změna zasáhne harmonogram nebo cenu projektu za stovky miliard korun, zatím není jasné.
Dostavba Dukovan dostala zásah. KHNP ukončila jednání o stavební smlouvě
Zprávy z firem
Projekt nových jaderných bloků v Dukovanech narazil na komplikaci. Korejská KHNP bez dohody ukončila jednání o stavební smlouvě s konsorciem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility kvůli rozdílným postojům k zásadním podmínkám. Firma nyní připravuje další postup včetně možnosti nového tendru na dodavatele stavebních prací. Zda změna zasáhne harmonogram nebo cenu projektu za stovky miliard korun, zatím není jasné.
Jak jsme již upozorňovali v seriálu Energie a politika, o korejských schopnostech dobře ví i americký prezident Donald Trump. Proto se snažil přilákat obří korejské investice mimo jiné i do výstavby jaderných reaktorů. Ačkoliv si zjevně myslel, že to jeho republikánům pomůže v nedávných midterms – volbách do Kongresu uprostřed jeho funkčního období, nestalo se tak. Ve skutečnosti zatím Američané a Korejci uzavřeli pouze rámcovou smlouvu o výstavbě osmi reaktorů v USA. O jednotlivých projektech se však ještě povedou náročná jednání, v tuto chvíli zůstávají pro Korejce „holuby na střeše“.
Když Trump mluvil o tom, jaké investice z Jižní Koreje už zajistil, svým obvyklým způsobem přeháněl a dokázal tím zmást i mnohé české pozorovatele. Informace o přerušených rozhovorech mezi korejskými společnostmi KHNP a Daewoo Engineering & Construction ohledně stavební části dukovanského projektu dvou nových reaktorů pak v českém jaderném oboru vyvolala paniku. Ve světle rýsujícího se obrovského byznysu korejských firem v USA se zdálo, že Dukovany jako referenční projekt ztrácejí význam a navíc si Korejci budou v Česku „zbytečně“ vyčerpávat své kapacity.
Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.
Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie
Money
Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.
Není vyloučeno, že Korejci časem opravdu do značné míry „ovládnou“ jaderné projekty v USA, ale ještě to bude běh na dlouhou trať. Dukovany mezitím zůstávají pro „Team Korea“, který sdružuje státní i soukromé firmy, klíčovou referencí v oboru jaderných elektráren.
Korejci mají velké exportní ambice nejen ve Spojených státech. Případného dukovanského neúspěchu by si všichni všimli. „Dukovanská jaderná elektrárna musí být dokončena podle slíbeného časového scénáře i rozpočtu,“ prohlásil podle citace webu The Chosun Daily ministr průmyslu Kim Jung-kwan. „Je to jak slib České republice, tak cesta k zabezpečení budoucnosti jaderného průmyslu Jižní Koreje.“
Špatná i dobrá zpráva pro Dukovany
Ministr se zároveň netajil obavou, že přerušená jednání mezi KHNP a firmou Daewoo E&C jsou velký problém a ve hře je důvěra celého národa. Daewoo E&C měla v konsorciu s Doosan Enerbility zastřešit jednu z šesti komplexních subdodávek pro hlavního dodavatele KHNP, přičemž je jasné, že stavební část je pro včasné dokončení projektu klíčová.
České stavební firmy, které se do dukovanského projektu zapojí, se měly domlouvat právě s konsorciem Daewoo-Doosan. Na druhé straně nebyly nijak zpochybněny další zakázky pro Doosan Enerbility a plzeňskou Doosan Škoda Power, která má pro nové bloky dodávat turbínovou část.
Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
K energii bez limitů je ještě daleko. Ale peníze už proudí
Money
Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Ministr Kim apeloval na firmu KHNP, aby si jako lídr projektu uvědomila svou odpovědnost, což snad lze vnímat i jako její kritiku. Na druhé straně ukončení jednání s Daewoo E&C označil za nevyhnutelné rozhodnutí, které umožní dodržet slib České republice.
Přerušení rozhovorů KHNP-Daewoo je ve skutečnosti špatnou i dobrou zprávou. Časový scénář dukovanského projektu může být výběrem nového hlavního dodavatele stavebních prací ohrožen, zároveň se ale ukazuje, že hlavní korejští garanti projektu striktně trvají na dodržování dohodnutých cenových parametrů. (Celkově mají dva nové reaktory vyjít na zhruba 400 miliard korun v cenách roku 2024 bez započtení nákladů na financování.) Neshody mezi korejskými firmami se pochopitelně týkaly cenových podmínek a otázky, kdo bude hradit případně zvýšené náklady během realizace projektu.
Korejci však mají oproti jiným zemím velkou výhodu. V zemi působí další konsorcia soukromých stavebních firem, která mohou Daewoo E&C nahradit a mají zkušenost s jadernou energetikou – jedno vedené firmou Hyundai Engineering & Construction, druhé společností Samsung C&T. Profesor jaderného a kvantového inženýringu Jeong Yong-hoon pro The Chosun Daily výstižně poznamenal, že zatímco v zemích jako Francie nebo USA by podobný vývoj mohl směřovat k ukončení celého projektu, Korejci můžou pokračovat díky výměně stavebních společností.
Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Atomový comeback Ameriky. USA opět dobývají Evropu v jaderné energetice
Money
Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Další vývoj v každém případě ukáže, jak naléhavě cítí potřebu dotáhnout dukovanský projekt podle slíbených podmínek jednotlivé korejské firmy a jestli se v tomto ohledu liší přístup státních a soukromých společností. Teoreticky by pověst silného uskupení „Team Korea“ měla být v zájmu všech, i když spory mezi korejskými společnostmi byly a nejspíš i budou. I poměrně úspěšný projekt výstavby jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech má paradoxně dohru ve sporu mezi dvěma státními firmami, kdo má hradit navýšení nákladů. Dohaduje se přitom firma Kepco se svou dceřinou společností KHNP…
V Americe už není jisté nic
Americké volby přinesly spoustu dalších nejistot i kolem korejských projektů v USA. Tahounem rozvoje jaderné energetiky je ve Spojených státech nástup umělé inteligence a výstavba datových center. Firmy BigTech už dlouhou dobu vyhlašují, že k jejich provozu chtějí využívat stabilní a bezemisní zdroje. Obě tyto podmínky splňuje právě jádro. Američtí voliči ale dali jasně najevo, že mají ze samotné AI i datových center velké obavy. V USA se volili i guvernéři některých států a například nová guvernérka Texasu Gina Hinojosa prosazovala ve výstavbě datových center pauzu.
Akcie amerických firem zaměřených na AI prošly v prvních dnech po volbách vývojem jako na divoké houpačce a pochybnosti zasahují i nové projekty v jaderné energetice. Některé z nich se možná zbrzdí jen dočasně, ale stoprocentně to neví nikdo. Americké elektrárenské společnosti se nejspíš budou zatím orientovat na prodlužování provozu stávajících atomových reaktorů, navyšování jejich výkonu a restart již odstavených jaderných zdrojů.
Evropa dnes Číně vyčítá neférovou obchodní politiku. Jenže sama Pekingu dlouhá léta pomáhala vyrůst – penězi, otevřeným trhem i vlastním know-how. Evropa byla vůči Číně dlouho otevřená až naivní. Teď se probouzí do reality, v níž Peking ovládá solární panely, baterie i elektromobilitu. Otázka zní, jak se bránit? Odpovědí nemá být slepý protekcionismus, nýbrž tvrdé vyjednávání a chytřejší strategie, píše ve své analýze Jan Žižka.
Evropa byla v obchodu s Čínou naivní. Nutit Peking k „reciproční naivitě“ nedává smysl
Názory
Evropa dnes Číně vyčítá neférovou obchodní politiku. Jenže sama Pekingu dlouhá léta pomáhala vyrůst – penězi, otevřeným trhem i vlastním know-how. Evropa byla vůči Číně dlouho otevřená až naivní. Teď se probouzí do reality, v níž Peking ovládá solární panely, baterie i elektromobilitu. Otázka zní, jak se bránit? Odpovědí nemá být slepý protekcionismus, nýbrž tvrdé vyjednávání a chytřejší strategie, píše ve své analýze Jan Žižka.
Korejce k investicím do americké energetiky vybízel Donald Trump, který je sám o sobě hodně nepředvídatelný. Zůstává otázkou, jak ještě zareaguje na porážku republikánů ve volbách. Nyní ale bude muset čelit demokraty ovládanému Kongresu, což přináší další nejistoty. Washington dotlačil Korejce ke slibu investic ve výši 350 miliard dolarů do klíčových odvětví americké ekonomiky, včetně energetiky, během jednání o obchodní dohodě a clech. Demokraté určitě budou spornou celní politiku Trumpovy administrativy zpochybňovat a zaměří se i na kontrolu jednotlivých zahraničních investic.
Trump sice získal jihokorejský slib investic, Soul ale zároveň dával najevo, že podpoří pouze komerčně životaschopné projekty. Každý projekt nových jaderných reaktorů budou Korejci posuzovat zvlášť, stejně jako případný kapitálový vstup do amerického Westinghousu. Obě strany se předběžně domluvily také na projektu dvou korejských reaktorů APR-1400 v USA, ale podle loňské dohody s Westinghousem o urovnání sporu kolem duševního vlastnictví musí Korejci platit vysoké licenční poplatky a nabídnout Američanům rozsáhlé zakázky. I v tomto ohledu je možné očekávat další tvrdá jednání.
Korejcům přitom nejde pouze o okamžitý finanční zisk, chtějí zajistit dlouhodobé příležitosti svým firmám. A ideálně také ústupky Američanů v dalších tématech. Jižní Korea například chystá výstavbu ponorek s jaderným pohonem a potřebuje dohodu s USA o vývoji jaderného paliva. Vyhlídky takové dohody se podle korejských zdrojů zhoršily, protože mnozí demokraté jsou obecně kritičtí vůči šíření jaderných technologií kvůli možnosti jejich zneužití pro vojenské účely.
Donald Trump před volbami do Kongresu prezentuje jihokorejské investice do americké energetiky jako velký úspěch své politiky. Soul je ale podstatně opatrnější: u projektů v plynárenství i jádru zvažuje jejich ekonomickou životaschopnost a požaduje přínosy pro vlastní průmysl. Spojené státy přitom korejské know-how potřebují.
Před volbami jsou Jihokorejci Trumpovi dobří. Mají zachránit americké jádro i investice do plynu
Názory
Donald Trump před volbami do Kongresu prezentuje jihokorejské investice do americké energetiky jako velký úspěch své politiky. Soul je ale podstatně opatrnější: u projektů v plynárenství i jádru zvažuje jejich ekonomickou životaschopnost a požaduje přínosy pro vlastní průmysl. Spojené státy přitom korejské know-how potřebují.
Šance pro české firmy?
Obavy českých firem, že Dukovany nyní zůstávají stranou hlavního korejského zájmu, jsou hodně přehnané. Na druhé straně není divu, že tuzemské společnosti bijí na poplach. Není pochyb o tom, že přerušené jednání mezi KHNP a Daewoo E&C znamená pro dukovanský projekt významnou komplikaci. Společné prohlášení Svazu energetiky ČR a Svazu podnikatelů ve stavebnictví logicky varuje před „narušením kontinuity rozsáhlé práce“ českých firem, které se věnovaly přípravě dukovanského projektu i podpoře společnosti Daewoo E&C.
Přerušená jednání s Daewoo E&C možná vyvolala větší humbuk, než by si KHNP představovala, a větší obavy, než bylo nutné. Do jisté míry si za to korejská firma může sama, když zjevně podcenila očekávatelnou negativní reakci v Česku. Korejci jsou sice společně s Číňany „mistry světa“ v řízení dodavatelských řetězců pro jaderné projekty, ale svou roli může hrát i to, že Dukovany jsou jejich prvním projektem v západním světě. Ačkoliv někteří zasvěcení už dříve věděli, že jednání KHNP-Daewoo míří ke krachu, pro většinu českých pozorovatelů bylo oznámení o ukončení rozhovorů bleskem z čistého nebe, který vyvolal i nesmyslné spekulace.
Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.
Bill Gates buduje moderní jaderný reaktor pro éru obnovitelných zdrojů. A ví, že bez Korejců to nejde
Zprávy z firem
Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.
Není přitom žádným tajemstvím, že řada českých firem není spokojena s omezenou rolí, kterou jim KHNP v dodavatelském řetězci nabízí. K tomu je však nutné dodat, že některé tuzemské společnosti si dosud neobstaraly potřebné certifikáty a zdržení projektu by jim tak mohlo i vyhovovat.
Přerušená jednání KHNP-Daewoo nakonec můžou být pro české firmy novou šancí. „Nastalá situace vytváří prostor pro významné a přímé zapojení českého průmyslu,“ uvedly oba zmiňované české svazy. Představa, že by Češi mohli převzít přímo roli lídra celé stavební části, se však nezdá být reálná. Korejci v posledních desetiletích prokázali, že jsou na rozdíl od celého Západu v řízení dodavatelských řetězců velmi efektivní.
Není divu, že na spolupráci s Korejci stále více sází i americký Westinghouse, zatímco zástupci francouzské EDF se jezdí učit, jak stavět jaderné elektrárny, do Číny. Dodavatelský řetězec, jehož základem je „Team Korea“, má oproti jakýmkoliv alternativám evidentní přednosti.