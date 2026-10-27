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newstream.cz Politika „Dělal jsem to v zájmu firmy.“ Šéf Audi žehlí účast na Trumpově mítinku

„Dělal jsem to v zájmu firmy.“ Šéf Audi žehlí účast na Trumpově mítinku

Gernot Döllner
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry
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Šéf Audi Gernot Döllner čelí v Německu kritice kvůli tomu, že jen několik dní před volbami do Kongresu vystoupil po boku Donalda Trumpa na jeho předvolebním mítinku. Automobilka tam oznámila plán postavit v Georgii továrnu za čtyři miliardy dolarů. Döllner nyní zaměstnancům vysvětluje, že jeho účast byla motivována výhradně zájmy firmy.

Šéf Audi Gernot Döllner se snaží mírnit kritiku, kterou v Německu vyvolalo jeho vystoupení na předvolebním mítinku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na akci v Georgii, konané jen několik dní před volbami do Kongresu, automobilka oznámila záměr vybudovat ve Spojených státech nový závod za čtyři miliardy dolarů.

Döllner v dopise zaměstnancům vysvětlil, že do USA odcestoval kvůli jednáním o projektu a Audi bylo požádáno, aby rozhodnutí o výstavbě oznámilo společně s Trumpem. Podle dopisu, do něhož nahlédla agentura Bloomberg, bylo rozhodnutí vystoupit na akci učiněno „výhradně v zájmu společnosti“.

„Zároveň si uvědomujeme, že oznámení bylo vnímáno jako signál politického postoje,“ napsal Döllner. „Bereme to velmi vážně.“

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Döllnerovo vystoupení vyvolalo v Německu kritiku, protože bylo interpretováno jako přiklonění se k jedné straně krátce před americkými volbami. Předsedkyně odborového svazu IG Metall a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu Christiane Bennerová označila jeho účast za „velmi trapnou“.

Současně upozornila na to, že zástupci zaměstnanců mají při rozhodování o nové továrně významné slovo. Plánovaný závod v Georgii totiž ještě musí schválit dozorčí rada mateřského Volkswagenu, v níž polovinu křesel drží právě zástupci zaměstnanců.

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Kontroverze kolem Trumpova mítinku tak může schvalování projektu zkomplikovat a případně přimět automobilku k ústupkům v jiných oblastech. Volkswagen i Audi jsou totiž současně uprostřed napjatých jednání se zaměstnanci v Německu o mzdách a úsporných opatřeních.

Volkswagen navíc v rámci širší restrukturalizace hledá možné alternativní využití velkého závodu Audi v Neckarsulmu poté, co dříve připustil, že by továrna mohla být uzavřena.

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