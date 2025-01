Automobilce Tesla po více než deseti letech klesl celoroční odbyt

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt o 1,1 procenta zhruba na 1,79 milionu vozů. Podle agentury Bloomberg tak vykázala první celoroční pokles odbytu za více než deset let. Ještě v říjnu přitom Tesla předpovídala jeho mírný nárůst. Akcie společnosti na burze kolem 16:00 středoevropského času ztrácely téměř čtyři procenta.

V samotném čtvrtém čtvrtletí automobilka odbyt meziročně zvýšila, konkrétně o 2,3 procenta na rekordních 495 570 vozů. Analytici však podle průzkumu společnosti LSEG očekávali výraznější nárůst, a to na 503 269 vozů, napsala agentura Reuters.

Automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, se v poslední době potýká se slábnoucí poptávkou po elektromobilech ve Spojených státech i v dalších zemích. Celoročnímu poklesu odbytu Tesly nezabránila ani opatření na podporu prodeje, která zahrnovala například bezúročné půjčky na nákup aut či bezplatné nabíjení.

Průměrná prodejní cena vozů Tesla podle analytiků oslovených firmou FactSet ve čtvrtém čtvrtletí klesla zhruba na 41 tisíc dolarů (přibližně milion korun). To byla nejnižší úroveň nejméně za čtyři roky, uvedla agentura AP.

