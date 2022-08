Zdiskreditovaný spoluzakladatel WeWork z investorů opět tahá miliardy

Adam Neumann, který musel s potupou opustit WeWork, kdysi velmi opěvovanou společnost na sdílení kanceláří, už opět od investorů vybírá peníze na další realitní projekt, o kterém se toho zatím příliš neví. Jiní investoři jen kroutí hlavou. Hodnota jeho bývalé firmy mezitím klesla na desetinu.

Reklama

Neumann byl v září 2019 donucen odstoupit z čela WeWork. Nešel s prázdnou, od akcionáře coworkingové společnosti, japonské SoftBank, dostal 1,7 miliardy dolarů (41 miliard korun). O necelé tři roky později chystá velký comeback. Vzestup a pád tohoto amerického podnikatele s izraelskými kořeny byl tématem hromady článků i několika knih. Neumannův příběh inspiroval také filmové tvůrce, kteří natočili televizní drama WeCrashed s Jaredem Letem a Anne Hathawayovou v hlavních rolích.

Jen charisma nestačí

Neumann se tento týden vrátil na titulní stránky, protože získal stovky milionů dolarů na rozvoj svého nového realitního podniku. Tentokrát není zaměřený na kanceláře, ale byty.

Informace o jeho nové společnosti Flow jsou ale zatím kusé. V lednu Wall Street Journal uvedl, že Neumann skoupil v USA na čtyři tisíce bytů s cílem vytvořit uznávanou značku nájemního bydlení.

Tento týden známá firma rizikového kapitálu, Andreessen Horowitzze, ze Silicon Valley oznámila, že do Flow investuje. Neumanna zároveň popsala jako „vizionáře, který zásadně přepracoval kancelářské prostředí“ a nyní věří, že totéž udělá i pro nájemní bydlení.

Firmy volí home office a WeWork dál prohlubuje ztrátu Zprávy z firem Uklizené stoly, prázdné židle a ohlušující ticho. Tak vypadaly a kvůli rychle se šířící mutaci delta covidu zase začínají vypadat prostory poskytovatele sdílených kanceláří WeWork. Dříve hvězda Wall Streetu v covidu dál prohlubuje ztrátu. ČTK, vku Přečíst článek

Reklama

The New York Times (NYT), který o investici informoval jako první, napsal, že Andreessen do Neumannova byznysu vložil 350 milionů dolarů (8,5 miliardy korun). Pro venture kapitálovou společnost je to její největší investice do startupu, napsal NYT. Hodnota Flow díky tomu poskočila na více než miliardu dolarů.

„Rádi vidíme, jak zakladatelé firem staví na minulých úspěších a učí se ze svých chyb,“ napsal Marc Andreessen na firemním blogu. „Myslíme si, že je přirozené, že po svém prvním počinu s WeWork se Adam vrací k tématu spojování lidí prostřednictvím budování komunit tam, kde lidé tráví nejvíce času. U nich doma. Trh rezidenčních nemovitostí – největší třídy aktiv na světě – je zralý přesně na tuto změnu,“ stojí v prohlášení. Společnost Flow má podle svých webových stránek spustit příští rok.

Fenomenální krach

Andreessen Horowitz Neumanna podporovala již dříve. Současný projev důvěry ve Flow ale vyvolal u jiných investorů kroucení hlavou. Někteří se pozastavují nad tím, jak snadno mohou někteří podnikatelé v technologickém světě získávat peníze.

Kdy praskne realitní bublina? Data hodně napoví. A miliardář Soural to ví Reality Developerská a stavební společnost Trigema miliardáře Marcela Sourala koupila většinový podíl ve Společnosti pro Cenové mapy ČR. Vedle datového realitního start-upu Flat Zone, s jehož pomocí vytváří čtvrtletně analýzu cen nových bytů v zemi, získala do svého portfolia server zpracovávající informace z katastru nemovitostí - portál cenovamapa.org. Výši transakce firma nezveřejnila. ČTK, vku Přečíst článek

„Existuje několik důvodů, proč transakce pobuřuje. Je to kvůli samotné výši investice a pak také kvůli bezprecedentnímu financování někoho, kdo je znám jako nemorální obchodník,“ řekla BBC Allison Byers, zakladatelka společnosti Scroobious, jejímž cílem je pomoci začínajícím podnikům vedeným minoritami najít financování. Byla jednou z mnoha, kteří na sociálních sítích vyjádřili frustraci z investice.

Obří sázka na Neumannův projekt navíc přichází v době, kdy velká část technologického byznysu čelí zpomalení.

A pak je tu obava, že Neumannovy podnikatelské schopnosti jsou přeceňované. Neumann je známý svým šarmem a charismatem, které pomohly vybudovat z WeWork mezinárodně známou značku. Její velkolepé plány vstupu na burzu ale v roce 2019 fenomenálně zkolabovaly, když se objevily otázky kolem finančních ztrát a spojení s osobními financemi Neumanna samotného.

Jak dva kamarádi ze Stanfordu změnili svět investic k nepoznání Leaders Ještě jim není ani 40, ale už mají na kontě několik výrazných úspěchů. Ale také můžou hodně prohrát. Seznamte se s Vladem Tenevem a Baijuiem Bhattem, zakladateli aplikace Robinhood, která za pár dní vstoupí na burzu. Stanislav Šulc Přečíst článek

WeWork nakonec na burzu vstoupil až loni. Úpis akcií ohodnotil firmu na devět miliard dolarů, což je podstatně méně než 47 miliard dolarů před Neumannovo nuceným exitem. Nyní má firma hodnotu 4,2 miliardy dolarů. Japonský holding SoftBank do WeWork investovala přes 10 miliard dolarů. Většinu své investice již odepsala.

WeWork, část druhá

Neumann během své kariéry u WeWork, který založil v roce 2010 společně s Miguelem McKelveyem, nasbíral více negativní publicity, než by si pravděpodobně přál. Často se psalo o jeho eskapádách s alkoholem a dalšími návykovými látkami. Legendární je ta z roku 2018. Neumann si tehdy pronajal private jet přesun z USA do Izraele a velkou část letu trávil kouřením marihuany se svými kumpány. Po příletu letová posádka objevila krabici od cereálií napěchovanou marihuanou a skandál, který tehdy popsal WSJ, byl na světě.

Není tak divu, že v realitním odvětví přetrvává skepse ohledně Neumannových nejnovějších ambicí otřást trhem nájemního bydlení, kde již působí mnoho zavedených hráčů, uvedl pro BBC John Drachman, spoluzakladatel realitní firmy Waterford Property. „Adam je zjevně neuvěřitelný obchodník a dokáže vytvořit příběh a vizi. Byl velmi úspěšný při získávání peněz pro WeWork, ale je tohle ,druhý‘ WeWork? Čas ukáže,“ uzavřel.

Serena Williamsová končí s tenisem. Bude z ní startupová investorka Enjoy Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka v textu pro magazín Vogue naznačila, že letos ukončí kariéru, během které vydělala téměř 2,3 miliardy korun. pez Přečíst článek