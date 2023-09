Jan Večerka: Za pár korun se může každý stát investorem do nemovitostí. Otevíráme dveře

Do nemovitostí může investovat každý, kdo má pár set volných korun a chce se do této perspektivní investiční branže pustit. Investice do nemovitostí totiž nejsou, jak si možná někdo představuje, žádná velká věda. V této oblasti je možné dosáhnout solidního zhodnocení vložených peněz i s poměrně malým vkladem.

To si uvědomuje i Jan Večerka, zakladatel a ředitel společnosti BrikkApp. Firma je agregátorem nabídek investic do realitních projektů. Vložíte pár set nebo tisícikorun do určitého realitního projektu někde v Evropě, a peníze se vám brzo pěkně zhodnotí. Tak to aspoň vidí Večerka, který BrikkApp založil.

„Budujeme agregátor tohoto typu investování,“ říká v podcastu Realitního Clubu. Jen v Evropě podle něj existuje asi sto padesát různých webů nabízejících investice do nemovitostí, kde si investor může vybrat, do jakého projektu vloží peníze tak, aby se mu co nejlépe zhodnotily. „Naše idea je přinášet na jedno tržiště investiční možnosti z různých platforem, z různých zemí,“ říká Večerka.

Taková možnost podle něj zatím na trhu není. Všechno, do čeho investor vkládá peníze, je podle Večerky půjčka. Obvykle na nějaký projekt, který firma z té které země potřebuje zainvestovat. Následně investorům vyplatí dohodnuté peníze podle předem dohodnutého způsobu zúročení.

Výnos je dopředu dán

Jak se ujistit, že mé peníze nejdou nazmar nějakého vzdušného zámku? „Vždy celý projekt shrnujeme na webu tak, aby investor věděl, do čeho investuje.“ Může to být jak výstavba nového projektu, tak třeba rekonstrukce nějakého objektu s budoucím zhodnocením. Úrok, tedy výnos investora, je vždy dopředu pevně dán.

Jak se při takovém způsobu investování vyvarovat riziku, že o své peníze přijdu? „Máme interní risk model, který jsme si sami vytvořili v rámci asociace realitních investičních platforem, jejíž jsme spoluzakladatelé.“ Pomocí tohoto modelu je prý podle Večerky možné posoudit, zda bude investice úspěšná či ne.

Podcast Realitní Club, jehož hostem byl Jan Večerka z BrikkAppu, si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream najdete ne Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

