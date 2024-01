Začala rekonstrukce bývalé továrny Oskara Schindlera, bude tam muzeum i byty

Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera buduje novou střechu na jednom z objektů bývalé Schindlerovy továrny v Brněnci. V budoucnu má v areálu vzniknout muzeum přeživších holokaustu. Na opravy přispěl i Pardubický kraj, uvedl manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma.

„Dotace nám dost výrazně pomůže. Práce už začaly, trochu nás zbrzdil sníh, ale už máme postavené lešení a odstranili jsme provizorní zastřešení. Bude se zabezpečovat pozednice, abychom na ní mohli postavit krovy a položit krytinu,“ uvedl Šudoma. Dalším krokem podle něj bude oprava fasády a vnitřních prostor, kde budou expozice.

Krajští zastupitelé v prosinci schválili na opravu střechy 1,2 milionu korun. „Schválili jsme příspěvek pro Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera. Je určen na opravu střechy jednopatrové budovy číslo popisné 23 s dřevěnou dekorativní lodžií sloužící jako ubytovna žen a později laboratoře textilky, která vymezuje prostranství shromaždiště,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Nadace chce v lednu podat žádost o stavební povolení na muzeum v bývalé tovární hale. Ta se již vyklízí a zajišťuje, aby stavební práce mohly začít co nejdříve. Rekonstruuje se také historická vstupní brána do areálu. Podle plánu by se muzeum přeživších holokaustu mělo otevřít v květnu 2025 k výročí konce druhé světové války. Postupně se budou také opravovat další budovy dřívější Schindlerovy továrny.

Vloni v září nadace vyhlásila mezinárodní soutěž na celkový návrh přeměny bývalého areálu továrny v Brněnci. Vizí soutěže Schindlerova archa je vytvořit důstojný památník přeživším a zachovat odkaz tábora Oskara Schindlera popisem a pokračováním historie rodiny Low-Beerů a textilní výroby v regionu. Součástí návrhu má být také komerční centrum včetně velkých dílen pro řemeslnou výrobu a bytová výstavba.

Areál čeká proměna

Nadace chce v areálu postavit takzvaný skleněný pavilon, který by měl sloužit zvláště vzdělávací činnosti. Některé další budovy čeká oprava. Z původního objektu, v němž dělníci spali, by měla vzniknout Schindlerova archa, v níž by se promítal film Stevena Spielberga Schindlerův seznam a další dokumenty či rozhovory s přímými účastníky. Další prostor by byl věnován rodině Löw-Beer, které továrna před válkou patřila a před časem ji znovu získala. Expozice se bude týkat také židovské historie v Československu. V areálu stojí rovněž takzvaná budova Němců, ve které sídlili němečtí vojáci, a objekt, kde měl Schindler kancelář. Část areálu by mohla být upravena na park.

Továrna v Brněnci byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer postupně vybudoval významnou textilku. Za války byla změněna na muniční továrnu a Brněnec se stal pobočným táborem koncentračního tábora Groß-Rosen. Do továrny přesunul německý podnikatel Oskar Schindler asi 1200 dělníků ze své smaltovny v Polsku, čímž jim zachránil život. Schindlera nicméně mnozí vnímají jako kontroverzní postavu, nikoli jen jako hrdinu a zachránce Židů. Byl také členem nacistické strany a německé vojenské rozvědky.

Po nacistickém přepadení Polska získal Schindler v Krakově bývalou židovskou smaltovnu, a protože to bylo levnější, najal do ní Židy z krakovského ghetta. Avšak ghetto bylo zlikvidováno a jeho obyvatelé byli buď zavražděni nebo deportováni do koncentračního tábora v Plaszowě. Když bylo rozhodnuto, že všichni vězni budou převezeni do Osvětimi, pomocí úplatků a kontaktů dosáhl Schindler toho, že nejen své zaměstnance, ale i jejich rodiny převezl do svého dalšího podniku, muniční továrny v Brněnci na Moravě. Před smrtí tak zachránil na 1200 polských Židů. Po válce neúspěšně podnikal a stal se nositelem mnoha ocenění. Zemřel v roce 1974 v Německu, pohřben je v Izraeli.

Závod na výrobu textilu v Brněnci provozovala po roce 1989 společnost Vitka. Když se dostala v roce 2004 do insolvence, koupila jej firma Bustrex a přejmenovala na Vitka Textiles. V roce 2011 skončila v konkurzu, výroba byla zastavena a od té doby je areál opuštěný. Nadace jej odkoupila v roce 2018, některé budovy jsou památkově chráněné.