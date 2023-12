Polský podnikatel Brzoska chce v rámci obnovy Ukrajiny utratit 100 milionů eur

Polský podnikatel Rafal Brzoska se chystá investovat 100 milionů eur (asi 2,454 miliardy korun) na Ukrajině, uvedl polský list Rzeczpospolita, podle kterého se Brzoska do svého fondu chystá přilákat další polské firmy a také podnikatele z okolních zemí.

Reklama

„Polské firmy chtějí sedět u stolu, u kterého budou rozhodující světoví hráči dělit byznys spojený s obnovou Ukrajiny. Cestu proráží Rafal Brzoska, který jedná s Američany o rekonstrukci Ukrajiny a začíná organizovat spolu s dalšími polskými firmami fond obnovy. Ohlašuje vklad 100 milionů eur a povzbuzuje další, aby následovali v jeho stopách. Do fondu chce dokonce přilákat podnikatele ze sousedních zemí a ohlašuje návštěvy ve čtyřech z nich,“ píše deník.

Zastavení fronty na Ukrajině a spuštění nové železné opony je podle Brzosky věcí polské bezpečnosti, k čemuž poslouží i obnova ukrajinské ekonomiky. „Američané si jsou také jisti, že se Putin nezastaví, pokud porazí Ukrajinu,“ řekl podnikatel deníku. Podle listu je zřejmě prvním velkým podnikatelem, který jednal se zástupci americké vlády a amerického byznysu o zapojení Polska do obnovy Ukrajiny.

Brzoska chce inspirovat i další podnikatele

„Za sebe prohlašuji, že mohu vložit 100 milionů eur do vytvoření takového fondu, abych ukázal jiným polským podnikatelům, že stojí za to se zapojit. Podmínka je jediná: na druhé straně musí být silný partner. A neumím si představit silnějšího partnera než americký byznys,“ řekl šéf společnosti InPost.

Tlak na Abramoviče. Peníze z prodeje Chelsea půjdou pouze na Ukrajinu, žádá Británie Money Ruský miliardář Roman Abramovič se pře s britskou vládou o to, jak použít zhruba 2,5 miliardy liber (přes 72 miliard korun), které dostal za prodej fotbalového klubu Chelsea. Abramovič by chtěl vytvořit nadaci, která by financovala pomoc obětem válečných konfliktů na Ukrajině i jinde ve světě, zatímco Londýn trvá na tom, aby peníze byly použity výlučně ve prospěch Ukrajiny, píše deník The Wall Street Journal. ČTK Přečíst článek

Avizoval, že do března vykoná přinejmenším čtyři návštěvy v sousedních zemích a jednání s firmami, které mají peníze a které by se o iniciativu mohly zajímat. Ke stolu, u kterého karty rozdávají Američané, je záhodno nepřijít s prázdnýma rukama, tvrdí.

Obnova za až bilion dolarů

Náklady na obnovu Ukrajiny se odhadují na 700 miliard až bilion dolarů. To je částka, o kterou svedou boj největší ekonomiky světa, a tak v Kyjevě lze kromě Američanů vidět také delegace z Německa, Británie, Francie či Koreje. Důležitý je čas. Brzoska tvrdí, že zbývá sedm až devět měsíců na nalezení partnerů, peněz a řešení. Polsko se musí podle něj připomínat, že je partnerem nejen jako soused Ukrajiny, ale také proto, že má know-how a experty z transformace polské ekonomiky a že jej s Ukrajinou spojují silnice, železnice a energetické sítě. A pro polský byznys by podle Brzosky bylo výhodnější hrát roli subdodavatele velkých projektů, než provozovat malé, i když vlastní projekty.

Obnova Ukrajiny nezačne, dokud neskončí válka. Momentálně pouze spekulativní fondy skupují pozemky na Ukrajině, tvrdí předseda sdružení polských podnikatelů a zaměstnavatelů Cezary Kažmierczak. Na financování polských investic na Ukrajině právě pracuje polská banka BGK, která jedná s potenciálními investory, aby poznala jejich potřeby. „Investice, které hledáme, musí představovat přidanou hodnotu pro ukrajinskou ekonomiku a přispět k její modernizaci,“ řekl listu Karol Tofil z BGK. Banka se spoléhá na to, že díky garancím poskytnutým Evropskou komisí bude možné zajistit financování za mnohem příznivějších podmínek, než jsou dostupné na trhu.

David Ondráčka: Lidská práva, Havel a komplikovaný tanec politiky, byznysu a společnosti Názory Tak nám 10. prosince proběhl mezinárodní den lidských práv (slaví se podepsání Všeobecné deklarace OSN) a hned týden poté následovalo výročí úmrtí Václava Havla, symbolu svobody a lidských práv. Je to dobrá příležitost se zamyslet se nad naším přístupem k lidským právům v politice, byznysu, společnosti. David Ondráčka Přečíst článek

Brzoska je zakladatel a generální ředitel firmy InPost. Ta se letos v létě dohodla na převzetí menšinového podílu v britské logistické firmě Menzies Distribution, v přepočtu za 1,4 miliardy korun. InPost provozuje samoobslužné schránky pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody, zejména v západní Evropě. PPF letos v květnu koupila v InPost podíl 16,75 procenta od firmy soukromého kapitálu Advent International, a stala se tak jejím druhým největším akcionářem po firmě Advent. Součástí dohody je opce pro PPF na nákup dalších 15 procent akcií InPost od Advent International.

Společnost InPost, jejíž akcie se obchodují na burze Euronext v Amsterodamu, byla založena v roce 1999 v Polsku. V současnosti působí v dalších osmi zemích západní Evropy - Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a Británii. Provozuje více než 29 tisíc výdejních schránek pro zákazníky e-shopů a buduje centra pro skladování a distribuci zásilek, jejichž služby poskytuje internetovým obchodům.