Tomáš Martinovský převzal Century 21. A chce z ní udělat lídra trhu

Majitel finančně poradenské společnosti 4fin Holding po dvou letech jednání nedávno převzal českou master franšízu Century 21. A chce z ní vybudovat jedničku trhu. Hodlá propojit finanční a realitní segment do jednoho funkčního celku. „Vnímáme obrovskou příležitost v synergii mezi realitním makléřem a finančním konzultantem,“ tvrdí Martinovský.

Než vstoupil do renomované značky obchodníka s nemovitostmi, provozoval od roku 2019 svou vlastní realitní kancelář 4fin Reality. „Ale žádný byznys se nedá rozvíjet, když jste malí,“ tvrdí. Velikost je podle něj důležitá mimo jiné kvůli nárokům na právní podporu nebo IT systémy. „Přemýšleli jsme, co s tím. A jednou z variant bylo koupit někoho, kdo velikost má, a má k tomu zkušený manažerský tým,“ vysvětluje Martinovský.

Na značku Century 21 došlo tak, že Martinovského holding dlouho spolupracoval s investiční společností RSBC, která ji vlastnila. „Samotný transfer trval výrazně déle, než jsme si to malovali. Protože pořídit si master franšízu je velmi složité z hlediska povolování na straně USA.“ Proces se nakonec protáhl na skoro dva roky.

Dnes má jeho firma zhruba 400 registrovaných makléřů a chce se stát jedničkou místního trhu. „Jsem přesvědčen, že není náhoda, že tato značka je světovou jedničkou. Má po světě desítky tisíc kanceláří, které zasmluvňují makléře.“ V Česku pozice značky podle Martinovského dlouhodobě neodpovídala její světové pozici. I to byl podle něj důvod, proč ji mohl získat.