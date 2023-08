Vnitroblock má nového majitele, areál v pražských Holešovicích koupil vlastník prodejce Alza.cz

Vlastník internetového prodejce Alza.cz přes spřízněnou firmu koupil areál Vnitroblock v pražských Holešovicích. Prostor s kavárnou, obchody a architektonickým ateliérem získal od bývalého šéfa České exportní banky Tomáše Uvíry. Hodnota transakce činila nižší stovky milionů korun.

Vnitroblock mezi ulicemi Dělnická a Tusarova se nachází poblíž největší výdejny Alzy v Holešovické tržnici. Podle informací z katastru nemovitostí je vlastníkem památkové chráněného areálu od konce loňska společnost Jankovcova 53, která má stejného vlastníka jako internetový prodejce, píše deník E15.

„Pro nás je zajímavá ta bytová část, součástí vnitrobloku jsou činžovní domy. Naším cílem je byty zrekonstruovat a případně přistavět ještě jedno patro,“ řekl jednatel společnosti Jankovcova 53 Jan Moudřík, který je zároveň předsedou dozorčí rady Alzy. Nový majitel chce podle něj zachovat podobu Vnitroblocku a „zachránit“ ho před developery. Změnu vítají také provozovatelé prostor v areálu, kterým končily nájemní smlouvy a od nového vlastníka dostali nové na delší dobu.

Vnitroblock začal vznikat v roce 2016 díky proměně opuštěných prvorepublikových výrobních hal, které v bloku holešovických domů do té doby chátraly. Uvíra zde původně zamýšlel postavit byty. Některé zde opravdu vznikly, za posledních pět let se ovšem z průchodu mezi domy stal multifunkční prostor s obchody a gastronomickými podniky. Místo slouží také jako galerie pro umělce a designéry.

