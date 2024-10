Turisté patří do hotelů. Orbán v Budapešti cíleně likviduje byznys krátkodobých pronájmů

Viktor Orbán hledá cestu z krize na trhu s bydlením. V Budapešti téměř zečtyřnásobí daň z krátkodobých pronájmů obytných nemovitostí, které se uskutečňují například prostřednictvím internetové platformy Airbnb, píše Bloomberg.

Návrh podle ministerstva předpokládá zvýšení daně na 150 tisíc forintů (zhruba 9400 korun) měsíčně ze současných 38 400 forintů (zhruba 2400 korun) měsíčně. Počítá rovněž s tím, že v příštích dvou letech se nebudou vydávat žádná nová povolení pro byty na krátkodobé pronájmy.

Opatření, jež se mají vztahovat pouze na Budapešť, jsou reakcí na prudký růst cen nemovitostí a nájemného v hlavním městě, ke kterému přispěla rostoucí nabídka bytů k pronájmům na platformách Airbnb a Booking Holdings. Náklady na bydlení v Budapešti se za uplynulých deset let skoro zečtyřnásobily, píše Bloomberg.

Obyvatelé šestého budapešťského obvodu, který patří u turistů k nejpopulárnějším, v zářijovém referendu odhlasovali úplný zákaz krátkodobých pronájmů. Referendu předcházely roky stížností obyvatel na hluk, odpad a rostoucí náklady na bydlení. Vedení obvodu slíbilo, že do konce roku schválí opatření odpovídající výsledkům referenda.

V České republice jsou výrazně pro omezení ubytovacích platforem typu Airbnb Pražané, zbytek republiky je jako velký problém nevnímá. Vyplývá to z průzkumu, o jehož výsledcích minulý týden informovala společnost STEM/MARK.

