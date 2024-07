Dalibor Martínek: Airbnb znovu válcuje trh. Přestože by ho řada měst, včetně Prahy, nejraději zadupala

Ubytovací platformy typu Airbnb s příchodem léta znovu dokazují, že cestovatelům o komfort zas tolik nejde. Je to cena, co rozhoduje.

Když byste chtěli čirou náhodou jet na pár dní třeba do České Lípy, můžete se buď ubytovat v panelákovém bytě 2+kk za necelé čtyři tisíce korun na dvě noci. Nebo se můžete přes booking.com ubytovat v Restauraci Stará Lípa za 7300 korun, nebo v Penzionu Kozí farma Nový Dvůr za 7250 korun. Co si vyberete?

V podstatě není co dodat. Airbnb po dvou letech covidu, kdy se zdálo, že zanikne, a mnoho vlastníků bytů horečně v době lockdownů hledalo nájemníky, nyní oživl do nebývalých rozměrů.

Podle dat serveru airDNA vzrostla poptávka po krátkodobém ubytování mezi předcovidovým rokem 2019 a rokem 2023 o 18 procent. Server identifikuje „exponenciální růst“ zájmu o ubytování prostřednictvím Airbnb. Zotavení na úroveň před pandemií a zrychlující poptávka po cestování mimo sezónu vedly podle zprávy airDNA „k vynikající výkonnosti obsazenosti ve Španělsku, Portugalsku a Itálii“.

Velký zájem o Airbnb ovšem vyvolává protitlak. Soukromé ubytování dráždí mocné hotelové řetězce, finanční úředníky, i nešťastné usedlíky, kterým se na chodbě střídají sousedé.

Jak je známo, mnoho měst už proti Airbnb učinilo rázná opatření. Londýn omezuje nabídku soukromých bytů pro turisty na 90 dní v roce, radikální opatření směrem ve snaze zahnat turisty zpátky do hotelů zavedl loni na podzim také New York. Známý je také příklad italské Florencie, o které se loni na podzim psalo, že zakázala v centrum města krátkodobé pronájmy. Realita však není tak ostrá, teprve se pracuje na úpravě zákona, který by nařídil majitelům bytů mít „národní identifikační kód.“

Také v Praze neustále vymýšlejí, jak s Airbnb zatočit. Má vzniknou také jakýsi registr, aby, jak říká ministerstvo pro místní rozvoj, „byla větší transparentnost trhu a narovnalo se podnikatelské prostředí.“ Každá zveřejněná nabídka má obsahovat registrační číslo pro každou jednotku krátkodobého ubytování. To bude přidělovat MMR prostřednictvím nově budovaného elektronického systému. No, zní to trochu krkolomně, ale za této vlády se to asi nestihne.

Nedotknutelné právo nakládat s vlastním majetkem

Ale stejně, je to pořád stejná písnička. Matematika je jednoduchá. Majitelé bytů vydělávají na turistech, sousedé a finanční úředníci závidí.

V hlavním městě se podle odhadů Institutu plánování rozvoje a jiných platforem nabízí v tomto způsobu osm až jedenáct tisíc bytů. Módní je nyní mluvit o nedostatku nájemního bydlení, a potřebě překlopit krátkodobé pronájmy v dlouhodobé. Jenže tady už se dostáváme na hranu nakládání se soukromým majetkem. V západním světě ji zatím žádný stát nedokázal překročit. A při legislativní a byrokratické české bystrosti se to nepovede ani uprostřed Evropy.

Města a státy by pro ně nepříjemný, ale pro cestovatele příjemný fenomén Airbnb rádi zadupaly do země. V době covidu doufaly, že soukromé bydlení vymře. Nestalo se. Nyní z něj buď samosprávy chtějí vytěžit nějaké peníze, nebo ho chtějí, i pod tlakem všelijakých turistických asociací, zničit.

Jenže to se těžko podaří. Protože zatímco v roce 2016 jsme nejlevnější ubytování v cizině i v regionech našli na booking.com, nyní je to s přehledem přes Airbnb. Přestože i tady ceny rostou, podle některých provozovatelů i o čtvrtinu meziročně. Jenže, pořád je to levnější, a lidé jdou za cenou.

Nikdo netvrdí, že soukromé byty v nabídce Airbnb jsou ideální volbou. Jsou často špinavé, chybí ručníky, v kuchyni je maximálně kávovar. Prostě vás při takovém pobytu čekají lecjaká překvapení. Ale pořád je tam markantní cenový rozdíl proti hotelům a penzionům, kde si za rohlík s vysočinou a vajíčkem natvrdo ke snídani dokážou účtovat dvě stě korun. V lepších hotelech s míchanými vajíčky i pět set.

Ale na pár dní nejedete někam proto, abyste tam bydleli, chcete poznávat okolí. Rádi se uskrovníte. Komfort služeb je skvělý marketingový tah hotelů, které si za ně ale řeknou pěkné sumy. Ale podstatou je, že na několikadenním výletě potřebujete jenom někde přespat. Nepotřebujete čerpat komfort služeb. Snídani si dáte v nejbližší kavárně za sto padesát korun i s kafem. Proto Airbnb vítězí.

