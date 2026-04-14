TTC kupuje velkou kancelář v Praze. Portfolio jí narostlo na miliardy

Technologická a realitní společnost TTC koupila od České spořitelny kancelář na Praze 4
ČTK

Technologická a realitní společnost TTC koupila od České spořitelny kancelář na Praze 4. Budova má 25 tisíc metrů čtverečních a celkem osm nadzemních a pět podzemních podlaží. Výši transakce společnosti nesdělily. Portfolio TTC po nákupu vzrostlo na téměř tři miliardy korun.

TTC mohla podle Zdenky Klapalové z Knight Frank, která zastupovala prodávajícího, budovu na Praze 4 koupit, jelikož našla vhodného investora. Transakce byla uzavřena 1. dubna 2026. Ředitel pro rozvoj podnikání v oblasti realit v TTC Ivan Strouhal řekl, že koupě kanceláře pro společnost znamená investiční příležitost i možnost dalšího rozvoje datového centra.

„Praha 4 je dlouhodobě jednou z nejžádanějších byznysových adres v metropoli. S příchodem nové linky metra se její atraktivita pro budoucí nájemce ještě zvýší, což potvrzuje vysoký investiční potenciál této akvizice,“ dodal Strouhal.

V budově aktuálně sídlí společnosti ze skupiny České spořitelny, které zde po přechodné období zůstanou jako nájemci do přesunu do nově budované centrály na Smíchově. Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového čtvrti, který vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze.

Česká spořitelna po ohlášení změny sídla dříve také ohlásila prodej budov centrály u metra Budějovická společnostem Penta Real Estate a MAT Corporation. Obchod povolil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

TTC je česká technologická a realitní skupina založená v roce 1993. Dříve se se zaměřovala především na telekomunikaci, postupně se začala soustředit i na moderní technologie a bezpečné infrastruktury. Dnes má vlastní pobočky v České republice, na Slovensku, v Německu a na Ukrajině a působí ve více než 40 zemích světa. V roce 2024 měla podle tiskové zprávy TTC obrat 2,39 miliardy korun. Skupinu zastřešuje akciová společnost TTC Holding, která přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností drží majetkové podíly ve všech firmách skupiny.

Odstranění obohaceného uranu z Íránu je nezbytnou podmínkou pro ukončení války ze strany USA a Izraele. Podle médií to řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj válka zničila íránský jaderný program a schopnost této země vyrobit jadernou zbraň. Írán dlouhodobě popírá, že by v uplynulých letech usiloval o výrobu jaderných zbraní.

Podle izraelského ministra obrany po úderech na Írán zůstává „problém s obohaceným materiálem, který by mohl sloužit jako základ pro pokus o obnovu projektu“ výroby jaderných zbraní. „Spojené státy a Izrael označily odstranění tohoto materiálu z Íránu za nezbytnou podmínku pro ukončení kampaně,“ uvedl Kac.

Spojené státy vyhlásily minulý týden čtrnáctidenní příměří, při kterém zastavily spolu s Izraelem údery na Írán, které zahájily 28. únoru. První pokus o dojednání trvalejšího klidu zbraní o víkendu selhal a americký prezident Donald Trump nařídil námořní blokádu Íránu.

Zasypaný uran

Osud íránského uranu obohaceného na 60 procent je nejasný od loňských amerických a izraelských úderů na Írán. Podle některých médií a představitelů je zasypaný v zasažených íránských zařízeních a úřady tak k němu nemají přístup. Média v uplynulých týdnech také informovala o úvahách, že Spojené státy vyšlou do Íránu své speciální jednotky, aby materiál vyzvedly a odvezly.

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán měl ke květnu loňského roku na 407 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent. To je míra výrazně přesahující potřebu pro civilní účely, ale stále nedostatečná pro výrobu jaderné zbraně, které potřebují uran obohacený na 90 procent.

„Dluhová brzda se změkčuje." Hampl kritizuje změny státního rozpočtu

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Rozpočtová disciplína bude díky novele zákona, která vychází i z nových evropských pravidel, podle předsedy Národní rozpočtové rady méně transparentní a obtížněji vymahatelná.

Poslanci mají na schůzi, která začala tento týden, projednat kromě dalších norem týkajících se státního rozpočtu také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novela převádí do českého právního systému změny evropské legislativy, ale míří také na takzvanou dluhovou brzdu a mění metodiku výpočtu výdajových limitů. „Novela změkčuje dluhovou brzdu a uvolňuje vládě cestu k vyšším schodkům státního rozpočtu. Navíc nová pravidla jsou daleko méně srozumitelná než ta předchozí. Tím je jejich plnění i podstatně méně vymahatelné než doposud,“ kritizuje návrh předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.

Odbrzdění kvůli Dukovanům?

Dluhová brzda, kterou obsahuje současné znění zákona o rozpočtové odpovědnosti, zavazuje vládní kabinet k tomu, že vládní dluh nesmí překročit 55 procent hrubého domácího produktu (HDP). Obsahem návrhu novely je, že by se vládní výpůjčky na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech do zmíněného limitu nezapočítávaly.

Další plánovanou změnou je změna výpočtu výdajových rámců státního rozpočtu. Doposud se určují formou maximální hodnoty strukturálního salda veřejných institucí, tedy salda příjmů a výdajů rozpočtu očištěného o vlivy hospodářského cyklu či vliv mimořádných událostí. Na základě toho má letos státní rozpočet skončit maximálním schodkem ve výši 1,75 procenta HDP, v příštím roce pak 1,25 procenta a v dalších letech má jít maximálně o jedno procento HDP.

Po schválení novely by se výdajový limit počítal na základě růstu takzvaných čistých výdajů, tedy celkových výdajů státního rozpočtu a dalších veřejných institucí očištěných o náklady na obsluhu státního dluhu, změny daňových zákonů a dalších opatření, která mají vliv na výši příjmů, a také o státní výdaje na programy Evropské unie.

Nejednoznačnost se rovná nevymahatelnost

Podle Hampla je takové vymezení výdajových rámců nejednoznačné. To platí nejen pro navrhovanou českou novelu, ale i pro nová pravidla rozpočtové odpovědnosti Evropské unie, která začala platit před rokem a půl. „Je chyba, že jsme šli v Evropské unii touto cestou. Hranice dluhu je podle nás mnohem méně srozumitelná, méně zřetelná a mnohem hůře vymahatelná. My jsme před tím jako Národní rozpočtová rada varovali,“ hodnotí šéf NRR.

„Navíc Evropská komise je v tuto chvíli prostě horší vymahač těch pravidel, než byla dříve. Protože je dnes mnohem více politický hráč než jen nestranný vymahač pravidel. Takže nemůžeme do té míry jako v minulosti spoléhat ani na umravňující sílu těch evropských pravidel, ani na autoritu Evropské komise,“ dodává s tím, že o to důležitější je, co se bude dít doma, co si každá země odehraje sama.

„V tom jsem trochu skeptik. Myslím, že se vracíme na začátek a že si prostě budeme muset, lidově řečeno, nabít ústa. Což je samozřejmě to, čemu bychom chtěli jako NRR bránit,“ konstatuje.

