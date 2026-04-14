TTC kupuje velkou kancelář v Praze. Portfolio jí narostlo na miliardy
Technologická a realitní společnost TTC koupila od České spořitelny kancelář na Praze 4. Budova má 25 tisíc metrů čtverečních a celkem osm nadzemních a pět podzemních podlaží. Výši transakce společnosti nesdělily. Portfolio TTC po nákupu vzrostlo na téměř tři miliardy korun.
TTC mohla podle Zdenky Klapalové z Knight Frank, která zastupovala prodávajícího, budovu na Praze 4 koupit, jelikož našla vhodného investora. Transakce byla uzavřena 1. dubna 2026. Ředitel pro rozvoj podnikání v oblasti realit v TTC Ivan Strouhal řekl, že koupě kanceláře pro společnost znamená investiční příležitost i možnost dalšího rozvoje datového centra.
„Praha 4 je dlouhodobě jednou z nejžádanějších byznysových adres v metropoli. S příchodem nové linky metra se její atraktivita pro budoucí nájemce ještě zvýší, což potvrzuje vysoký investiční potenciál této akvizice,“ dodal Strouhal.
V budově aktuálně sídlí společnosti ze skupiny České spořitelny, které zde po přechodné období zůstanou jako nájemci do přesunu do nově budované centrály na Smíchově. Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového čtvrti, který vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze.
Česká spořitelna po ohlášení změny sídla dříve také ohlásila prodej budov centrály u metra Budějovická společnostem Penta Real Estate a MAT Corporation. Obchod povolil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou projde zásadní proměnou. Město ji plánuje přestavět na desítky bytů, část z nich bude bezbariérová. Náklady radnice odhaduje na zhruba 100 milionů korun bez DPH, přičemž chce žádat o dotaci, která by mohla pokrýt asi polovinu částky. Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka jde o klíčový krok ke zlepšení dostupnosti bydlení ve městě.
TTC je česká technologická a realitní skupina založená v roce 1993. Dříve se se zaměřovala především na telekomunikaci, postupně se začala soustředit i na moderní technologie a bezpečné infrastruktury. Dnes má vlastní pobočky v České republice, na Slovensku, v Německu a na Ukrajině a působí ve více než 40 zemích světa. V roce 2024 měla podle tiskové zprávy TTC obrat 2,39 miliardy korun. Skupinu zastřešuje akciová společnost TTC Holding, která přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností drží majetkové podíly ve všech firmách skupiny.
