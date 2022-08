Těžební věže jako symbol krajiny. Doly na Karvinskou možná budou památkami

Památkáři a státní podnik Diamo začali jednat o tom, které stavby v areálech zavíraných černouhelných dolů v Moravskoslezském kraji by mohly být památkově chráněny a budou zachovány pro příští generace jako industriální dědictví. Hodnotný je například karvinský Důl ČSA.

NPÚ navrhuje, aby byla památková ochrana v karvinské části revíru založena na zachování základních typů těžních věží jako symbolů v krajině a některých dalších objektů. “Z historického, typologického a architektonického hlediska se jeví jako nejvýznamnější Důl ČSA, který je příkladem jednoho z prvních velkodolů s promyšleným konceptem návazných provozů,“ uvedla mluvčí Diama Jana Dronská.

Kulturními památkami už jsou na Karvinsku dříve zavřené doly Gabriela a Barbora.

Podle ředitel Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě Michala Zezuly je na Karvinsku důležité zachovat areály a objekty v takovém výběru, který pokryje jejich typologickou rozmanitost. Metodické centrum průmyslového dědictví při NPÚ v Ostravě proto provedlo rozsáhlý terénní průzkum.

Dronská doplnila, že na prvním velkém společném jednání připomněli památkáři také úvahy o možnosti zápisu některých důlních objektů nebo areálů do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Diamo se stará o útlum dolů a zahlazování následků hornické činnosti, s podnikem a památkáři spolupracuje i krajská organizace Moravskoslezské Investice a Development (MSID).

Těžba černého uhlí v Česku postupně končí, protože se dlouhodobě nevyplácela. V minulých letech skončila těžba v dolech Paskov, Lazy, ČSA a Darkov. V současnosti těží firma OKD na Karvinsku už jen v Dole ČSM.

