Jak se staví za Prahou? Nemusí to vždycky končit náletem domů

Architekti ze studia archicraft ukazují, jak stavět na malých obcích. Jeden z takových příkladů zástavby se dá najít jen kousek za hranicemi Prahy.

Reklama

Zná to každý. Při výjezdu za Prahu se kolem středočeských silnic tu a tam zjevují uprostřed pole shluky domů. Nic dobrého pro českou krajinu a dá se to dělat i jinak. Třeba jako ve středočeských Krhanicích, kde architekti holešovického studia archicraft navrhli hned sedm rodinných domů. A neřešili jen na kvalitu žití v samotných domech, snažili se je na pozemek umístit co nejcitlivěji k okolí.

FOTOGALERIE: Podívejte se na domy v Krhanicích

„Všechny domy jsou otočeny o 20 stupňů k jihozápadu, čímž vzniká výhled z obytných pater domů na daleký horizont. Přízemí těchto domů je pak díky pootočení ve výhledu kryto nízkými přístavbami garáží, a tím vznikají uzavřenější soukromé zahrady dobře zalité sluncem,“ vysvětluje Miroslav Krátký architekt studia.

Tímto upořádáním architekti zároveň docílili toho, že podélná hrana domu zapadá přesně do vrstevnice, jednotlivé budovy jsou tak přirozeně osazeny do terénu. A nevznikají žádné nevzhledné násypy či zářezy do terénu. K harmonickému propojení s okolím přispívá rovněž jednoduchý design rodinných domů. Charakterizují ho sedlové střechy bez přesahu, neobvyklý dřevěný přístřešek a velká francouzská okna.

„Pro naše návrhy je typické, že rádi pracujeme s přírodními materiály a jsme otevřeni atypickým řešením, tento projekt nebyl výjimkou. Vsadili jsme na jednoduché tvary a jemnou světlou omítku. K domu jsme přidali netradiční konstrukci, přístřešek, který jsme společně s garáží obložili dřevěnými latěmi,“ uzavírá k návrhu rodinných domů o dispozici 5+kk Jan Tomáš Cieśla, architekt a majitel studia archicraft.

FOTOGALERIE: Jsou krkonošské chalupy stylovější než ty v Alpách? Reality Jako houby pod dešti v Krkonoších rostou stylové chalupy. Citlivě zapadají do okolí a nabízí svým majitelům veškeré pohodlí. Jednou z nejaktuálnějších realizací je chalupa Haj na Pomezním hřebenu. Navrhli ji architekti ze studia ADR. Petra Jansová Přečíst článek