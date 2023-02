Studio Zahy Hadid navrhlo do Vilniusu kancelářské budovy. Až doslouží, půjdou zrecyklovat

Administrativní centrum, které do centra Vilniusu navrhlo známé architektonické studio Zaha Hadid Architects, není zajímavé jen svou architekturou. Na odiv vystupuje i díky přístupu k udržitelnosti. Až nebudou budovy potřeba, lze je rozebrat.

Reklama

Organické tvary a přesto velmi ostré rohy. Takové tvary bude mít nová kancelářská budova, kterou do hlavního města Litvy navrhlo architektonické studio Zaha Hadid Architects. Hotovo by mělo být do dvou let.

Business Stadium Central, tak se objekt nazývá, budou tvořit dvě budovy. Osmi- a devítipodlažní budovy v centru Vilniusu v přízemí propojuje atrium. Nad ním se v pátém patře klene most.

Po dokončení centrum nebude sloužit jen jako kanceláře. Atrium lemované kavárnami, obchody a restauracemi má rozšířit i občanskou vybavenost lokality.

Podívejte se na návrh studia Zaha Hadid Architects:

Reklama

Vyšší patra domů jsou navržena jako flexibilní kanceláře, které se budou moci jednoduše přizpůsobovat potřebám nájemníků. „Pracoviště se liší velikostí a uspořádáním tak, aby vyhovovala různým společnostem od nových start-upů po zavedené mezinárodní korporace, a propojují se s upravenými střešními zahradami a terasami s výhledem na okolní město,“ přibližuje architekt Patrik Schumacher ze Zaha Hadid Architects.

Do nejvyšších pater rovněž architekti navrhli dva veřejné bazény, sauny a terasy.

Administrativní centrum o ploše 24 tisíc metrů čtverečních je navíc navrženo s ohledem na ekologii. Dopad na životní prostředí architekti zohlednili například při výběru stavebních materiálů. Veškeré dřevo využité v interiérech pochází z lokálních zdrojů. Cílem bylo co nejvíc zkrátit přepravní vzdálenosti. Stavební materiály vybírali architekti i s ohledem na to, aby potom, co budova přestane provozně dostačovat, mohly být znovu použité.

Barevná školka uprostřed říčanského pole má ohlas. Nezapomenutelná a trochu kafkovská, píší zahraniční média Reality „Nulová zkostnatělost, zřejmě inspirace Kafkou.“ Nebo „zážitek, na který děti nikdy nezapomenou.“ Barevná školka uprostřed polí v Říčanech u Prahy zaujala prestižní architektonický server a jeho čtenáři na projekt architekta Davida Krause a jeho studia Architektura pějí samou chválu. Petra Jansová Přečíst článek

Češi dobývají berlínskou gastroscénu. Českým pivem a karlovarským porcelánem Enjoy Dvaadvacet restaurací, z toho dvě české, tankové plzeňské pivo, kvalitní architektura, český nábytek a karlovarský porcelán už příští týden nabídne v centru Berlína svým prvním zákazníkům populární pražský gastronomický koncept Manifesto Market. Petra Jansová Přečíst článek