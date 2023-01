Češi dobývají berlínskou gastroscénu. Českým pivem a karlovarským porcelánem

Čtyřiadvacet restaurací, z toho dvě české, tankové plzeňské pivo, kvalitní architektura, český nábytek a karlovarský porcelán už příští týden nabídne v centru Berlína svým prvním zákazníkům populární pražský gastronomický koncept Manifesto Market.

Dosud největší projekt se značkou Manifesto Market obsadil budovu na Postupimském náměstí přímo v centru Berlína. Gastronomický koncept, v Praze poprvé zaplnil neudržovanou plochu na Florenci, v berlínské metropoli zaplní budovu, kterou před 25 lety navrhl přední architekt Richard Rogers (spolupracoval na ní například i s dalším uznávaným architektem Renzem Pianem - pozn. red.)

Na to, jak bude vypadat berlínské Manifesto se můžete podívat do následující galerie.

Dvoupodlažní objekt, Manifesto v něm zaujme plochu přes čtyři tisíce metrů čtverečních, je završením několikaleté revitalizace oblasti okolo Postupimského náměstí. „Mým hlavním cílem je vytvořit místo, které si Berlíňané zamilují a vyberou si ho jako místo setkávání, kde se mohou snadno odvázat, smát se a prostě být sami sebou,” přibližuje Martin Barry, zakladatel a CEO Manifesta.

Zatímco vstupní podlaží nabídne hlavně kuchyni z jižní Evropy nebo jižní i severní Ameriky, a také méně obvyklé kuchyně, například syrskou, první podlaží naopak zaplní asijské kulinářské recepty.

Novinkou pro Berlín je rovněž 10 pivních pětisetlitrových tanků se značkou Pilsner Urquell. A česká stopa se prolíná celým projektem. Do tamního Manifesta expandovaly dvě z restaurací z toho pražského: Alebrijes a Dirty Dog. Porcelánové nádobí pro berlínský food hub je z porcelánky Benedict v Karlových Varech a stoly a židle tam jsou od firmy Javorina.

