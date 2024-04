Rozsudek za obří podvod. Vietnamská realitní magnátka dostala trest smrti

K trestu smrti byla ve Vietnamu odsouzena realitní magnátka Truong My Lan za podíl na bankovním podvodu ve výši 12,46 miliardy dolarů (295 miliard korun). Informovala o tom agentura Reuters, pode níž se jednalo o největší finanční podvod v dějinách země.

Soud v jihovietnamském Ho Či Minově Městě shledal 67letou šéfku developerské společnosti Van Thinh Phat Holdings Group (VTP) vinnou ze zpronevěry, úplatkářství a porušení bankovních pravidel.

Truong My Lan podle agentury Reuters prostřednictvím desítek zástupců fakticky ovládala banku SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank), z níž společně se svými komplici odčerpala 12,46 miliardy dolarů. Značné částky si Lan podle vyšetřovatelů přivlastnila tím, že sjednávala půjčky fiktivním společnostem. Usvědčena byla také z uplácení vládních úředníků, kteří měli ignorovat její aktivity.

Případ magnátky, zadržené v říjnu 2022, je podle tiskových agentur součástí pokračujícího protikorupčního tažení ve Vietnamu, které zasáhlo i do nejvyšších pater vietnamské politiky.

Rozsah podvodu, do něhož byla Truong My Lan zapletena, ale Vietnamce šokoval a zneklidnil i zahraniční investory. VTP patřila k nejbohatším realitním firmám, jejíž projekty zahrnovaly luxusní rezidenční budovy, kanceláře, hotely či nákupní centra.

