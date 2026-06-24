Realitní megaobchod. Berlusconiho slavná vila na Sardinii míří do rukou katarské dynastie
Vila Certosa, letní sídlo někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho, má nového kupce. Katarská panovnická rodina za luxusní areál na Sardinii nabídla 350 milionů eur, tedy přibližně 8,5 miliardy korun.
Slavná vila Certosa na Sardinii, která dlouhá léta patřila k symbolům životního stylu Silvia Berlusconiho, se dostane do rukou katarské panovnické rodiny. Podle italského deníku Corriere della Sera a agentury Adnkronos přijala skupina Fininvest, ovládaná Berlusconiho dětmi, závaznou nabídku na prodej nemovitosti.
Kupcem má být lucemburská investiční společnost kontrolovaná členy katarské vládnoucí rodiny. Nabídnutá cena činí 350 milionů eur, tedy zhruba 8,5 miliardy korun. Berlusconiho dědicové přitom původně podle médií usilovali o částku blížící se půl miliardě eur.
Letní sídlo plné okázalosti
Vila Certosa nebyla obyčejným prázdninovým domem. Berlusconi zde po mnoho let trávil letní dovolené a vybudoval z ní jeden z nejznámějších soukromých areálů v Itálii. Součástí rezidence je mimo jiné soukromé golfové hřiště, heliport, amfiteátr i funkční napodobenina sopky.
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.
Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla
Zprávy z firem
Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.
Místo se stalo také scénou neformálních politických setkání. Berlusconi zde hostil řadu významných státníků, mezi nimi někdejšího britského premiéra Tonyho Blaira, amerického prezidenta George W. Bushe či ruského prezidenta Vladimira Putina.
Vila spojená i s českou politickou aférou
Rezidence na Sardinii se zapsala také do české politické paměti. Soukromou dovolenou zde strávil někdejší český premiér Mirek Topolánek. Právě z vily Certosa pocházely fotografie, které v roce 2009 zveřejnil španělský deník El País a na nichž byl Topolánek zachycen nahý v doprovodu dvou žen.
Prodej tak uzavírá další kapitolu v historii jedné z nejznámějších evropských soukromých rezidencí, která byla dlouhá léta spojena nejen s luxusem, ale i s politickým zákulisím a mediální pozorností.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.