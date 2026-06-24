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newstream.cz Reality Realitní megaobchod. Berlusconiho slavná vila na Sardinii míří do rukou katarské dynastie

Realitní megaobchod. Berlusconiho slavná vila na Sardinii míří do rukou katarské dynastie

Slavná vila Certosa na Sardinii, která dlouhá léta patřila k symbolům životního stylu Silvia Berlusconiho, se dostane do rukou katarské panovnické rodiny
Profimedia.cz
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Vila Certosa, letní sídlo někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho, má nového kupce. Katarská panovnická rodina za luxusní areál na Sardinii nabídla 350 milionů eur, tedy přibližně 8,5 miliardy korun.

Slavná vila Certosa na Sardinii, která dlouhá léta patřila k symbolům životního stylu Silvia Berlusconiho, se dostane do rukou katarské panovnické rodiny. Podle italského deníku Corriere della Sera a agentury Adnkronos přijala skupina Fininvest, ovládaná Berlusconiho dětmi, závaznou nabídku na prodej nemovitosti.

Kupcem má být lucemburská investiční společnost kontrolovaná členy katarské vládnoucí rodiny. Nabídnutá cena činí 350 milionů eur, tedy zhruba 8,5 miliardy korun. Berlusconiho dědicové přitom původně podle médií usilovali o částku blížící se půl miliardě eur.

Letní sídlo plné okázalosti

Vila Certosa nebyla obyčejným prázdninovým domem. Berlusconi zde po mnoho let trávil letní dovolené a vybudoval z ní jeden z nejznámějších soukromých areálů v Itálii. Součástí rezidence je mimo jiné soukromé golfové hřiště, heliport, amfiteátr i funkční napodobenina sopky.

Pier Silvio Berlusconi, syn Silvia Berlusconiho

Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla

Zprávy z firem

Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.

ČTK

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Místo se stalo také scénou neformálních politických setkání. Berlusconi zde hostil řadu významných státníků, mezi nimi někdejšího britského premiéra Tonyho Blaira, amerického prezidenta George W. Bushe či ruského prezidenta Vladimira Putina.

Vila spojená i s českou politickou aférou

Rezidence na Sardinii se zapsala také do české politické paměti. Soukromou dovolenou zde strávil někdejší český premiér Mirek Topolánek. Právě z vily Certosa pocházely fotografie, které v roce 2009 zveřejnil španělský deník El País a na nichž byl Topolánek zachycen nahý v doprovodu dvou žen.

Prodej tak uzavírá další kapitolu v historii jedné z nejznámějších evropských soukromých rezidencí, která byla dlouhá léta spojena nejen s luxusem, ale i s politickým zákulisím a mediální pozorností.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Věra Tůmová

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Česko je blíž euru. Podle Evropské komise plní tři ze čtyř podmínek

Česko se přiblížilo k euru
iStock
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Česká republika splňuje tři ze čtyř maastrichtských kritérií nutných pro vstup do eurozóny, vyplývá z Konvergenční zprávy Evropské komise za rok 2026. Země podle Bruselu vyhovuje požadavkům na cenovou stabilitu, veřejné finance i dlouhodobé úrokové sazby. Nadále ale nesplňuje kritérium stability směnného kurzu a česká legislativa není plně sladěna s pravidly EU a Evropské centrální banky.

Evropská komise ve své Konvergenční zprávě za rok 2026 uvedla, že Česká republika plní tři ze čtyř kritérií nezbytných pro zavedení eura. Komise hodnotila pět členských států Evropské unie, které eurem zatím neplatí, ale při vstupu do EU se zavázaly společnou evropskou měnu v budoucnu přijmout. Vedle Česka šlo o Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.

Česko splňuje finance, inflaci i úroky

Podle Evropské komise Česká republika splňuje kritérium cenové stability, kritérium zdravých veřejných financí a také kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb. Právě tato pravidla patří mezi takzvaná maastrichtská kritéria, která musí země před vstupem do eurozóny splnit.

Evropskou unii čeká další tvrdý spor o migraci

EU rozděluje nový plán na migranty. Česko je mezi státy, které chtějí tvrdší postup

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Evropskou unii čeká další tvrdý spor o migraci. Devatenáct států včetně Česka tlačí na rychlejší návraty migrantů a centra mimo EU, zatímco Francie varuje, že podobný model odporuje základním principům Evropy.

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Česko však nadále neplní kritérium stability směnného kurzu. To mimo jiné souvisí s účastí měny v mechanismu směnných kurzů ERM II, v němž musí země před přijetím eura setrvat nejméně dva roky bez výraznějších výkyvů.

Euro zatím přijmout nelze

Zpráva zároveň upozorňuje, že české právní předpisy nejsou plně v souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky. Zavedení eura v České republice proto podle Komise zatím není možné.

Česká republika se k přijetí společné evropské měny zavázala při vstupu do Evropské unie. Souhlas s přístupovou smlouvou vyjádřili občané v referendu.

Vláda už zprávu o připravenosti nechce

Premiér Andrej Babiš v květnu uvedl, že vláda už nebude zpracovávat vlastní zprávu o připravenosti Česka na přijetí eura. Podle Babiše je příprava takových dokumentů zbytečná, pokud současný kabinet společnou evropskou měnu zavádět nechce.

Debata o přijetí eura tak v Česku zůstává především politickým tématem. Samotné splnění většiny kritérií podle Komise neznamená automatický vstup do eurozóny.

Euro používá 21 zemí EU

Evropská komise ve zprávě připomněla, že euro je dnes měnou 21 členských států Evropské unie a každodenně ho používá více než 350 milionů lidí. Podle Komise společná měna posílila jednotný trh, usnadnila obchod a investice a přispěla k cenové stabilitě.

Dánsko, které je rovněž členem EU, ale eurem neplatí, Komise v konvergenční zprávě nehodnotila. Země má z povinnosti přijmout euro trvalou výjimku.

Poslední zemí, která euro přijala, bylo letos v lednu Bulharsko. Před ním vstoupilo do eurozóny v roce 2023 Chorvatsko.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Praha má dva trhy s kancelářemi. Jedny u metra, potom ty levné

Praha má dva trhy s kancelářemi. Jedny u metra, potom ty levné
Domoplan, užito se svolením
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Analýza společnosti Colliers ukazuje, že kanceláře v blízkosti pražského metra si drží cenovou prémii. Nejvyšší nájmy dosahují v centru města až 30 eur za metr čtvereční měsíčně, zatímco na okrajích Prahy začínají zhruba na třetině této částky. Rozhoduje nejen lokalita, ale také kvalita budov a množství volných ploch.

Aktuální analýza pražského kancelářského trhu od společnosti Colliers potvrzuje, že blízkost metra patří k hlavním faktorům, které ovlivňují cenu, dostupnost i atraktivitu kancelářských prostor. Nejvyšší nájemné v okolí stanic pražského metra je v centru města, kde ceny prémiových kanceláří dosahují až 30 eur za metr čtvereční měsíčně.

V širším centru se nejvyšší nájmy pohybují do 22 eur a na okraji města do 16,50 eur za metr čtvereční měsíčně, tvrdí Colliers. Zároveň se zvýrazňují rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, a to nejen podle vzdálenosti od centra, ale také podle kvality budov, stáří kancelářského fondu a aktuální nabídky volných ploch.

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Prémiové nájemné se drží kolem přestupních stanic. „Nejdražšími lokalitami zůstávají stanice v samotném centru Prahy. Nejvyšší nájemné dosahuje okolí stanic Náměstí Republiky a Muzeum, kde se prime nájemné pohybuje na úrovni 30 eur za metr čtvereční měsíčně,“ říká Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

30 euro za metr je standard

Obecně podle něj platí, že nejvyšší ceny se soustřeďují kolem přestupních stanic metra a také v bezprostředním okolí významných přestupních uzlů, kam patří například Národní třída a Křižíkova. Ceny nájemného se v těchto nejatraktivnějších zónách stabilizovalo a pohybuje se kolem 30 eur za metr čtvereční měsíčně.

Jde však o údaje založené na realizovaných transakcích. Aktuální požadované nájemné na projektech ve výstavbě je velmi často liší až o několik eur a očekává se, že tyto projekty v oblíbených lokalitách velmi brzy nastaví nový cenový standard.

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Český trh je v mnoha segmentech už poměrně těsný a hledat dostatečně atraktivní investiční příležitosti může být snazší za hranicemi. Proto český kapitál stále častěji expanduje do zahraničí. Například investiční skupina DRFG posiluje v Polsku, Maďarsku i Chorvatsku a poohlíží se i po dalších trzích. „Do rozhodování vstupuje vždy více faktorů, nejde ‚jen‘ o výnosy, jak si mnozí myslí,“ říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný.

Stanislav Šulc

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Na opačném konci cenového spektra stojí lokality v blízkosti stanic na okraji města. Nejnižší prime nájemné vykazují Petřiny, kde dosahuje 10 eur za metr čtvereční měsíčně. Následuje Zličín se 13 eury a Opatov se 14 eury. Ani větší vzdálenost od centra však automaticky neznamená nízké nájemné.

Nájemné na úrovni 20 eur a více se drží i u některých stanic mimo historické jádro hlavního města, zejména v okolí Pankráce, Budějovické, Invalidovny, Palmovky nebo Roztyl. Důvodem je kombinace dobré dopravní dostupnosti, moderních kancelářských projektů, služeb v okolí a rostoucího zájmu firem o lokality, které nabízejí kvalitní pracovní prostředí mimo nejdražší centrum.

Praha má dva kancelářské trhy

Míra neobsazenosti pražských kanceláří letos klesla pod hranici šesti procent. Mezi jednotlivými stanicemi se objevují výrazné rozdíly. „Pokud se díváme jen na prvotřídní budovy třídy AAA, tak ty v centru města zaznamenaly neobsazenost pouhých 2,3 procenta, takže zájemci o ně prakticky nemají z čeho vybírat. Kromě samotného centra města se na velmi nízkou míru neobsazenosti dostal s 2,7 procenty i Karlín, o něco lépe je na tom Brumlovka s 4,8 procenty a Pankrác s 5,2 procenty. Naproti tomu Stodůlky nebo Nové Butovice hlásí neobsazenost přesahující deset procent,“ uvádí Stanko. Praha má podle Colliers dva různé kancelářské trhy, jeden přehřátý a druhý stagnující.

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