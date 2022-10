První bubenská vlaštovka. Za čtyři roky tam bude stát bytový dům pro sociálně slabší

Mezinárodní soutěž na podobu městského domu na Praze 7 se sešla s velký ohlasem. První cenu si odneslo architektonické studio Apropos, které kromě Česka působí i ve Švýcarsku nebo Nizozemí.

Dům vyroste, dostavěn by měl být za čtyři roky, na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou. Tedy v území Bubny Zátory, lokalitě, která v budoucnu projít velkou přeměnou a stát by zde měla i Vltavská filharmonie.

V mezinárodní soutěži, vyhlásila Praha 7 s pomocí organizátora soutěží MOBA office v červenci tohoto roku, vyhrálo studio Apropos. Odbornou porotu soutěže návrh přesvědčil „jasným konceptem, vyváženými proporcemi v půdorysu i hmotě a kvalitou společných prostorů“ a také odkazem na industriální historii Holešovic, a to díky vzhledu fasády.

Na holešovický projekt se můžete podívat do následující galerie:

Druhá cena připadla architektonické a projekční kanceláři AVE architekt z Plzně. Na třetí pozici se umístil architekt Matěj Šebek z Prahy.

Navržený objekt má šest plných nadzemních a jedno ustoupené podlaží do ulice Železničářů a pět plných nadzemních a jedno ustoupené podlaží do ulice Za Papírnou. Bude mít zelenou střechu, dvorní širokou pavlač, zahradu ve vnitrobloku a prostornou střešní terasu. Chybět nebudou fotovoltaické panely, které umožní úsporu společné spotřeby energie, či retenční nádrže na dešťovou vodu.

V objektu je v základní podobě navrženo přes 60 bytových jednotek, převážně o velikosti 1+kk do 30 metrů čtverečních. Bytové dispozice se dají měnit a přizpůsobovat potřebám.

Náklady na stavbu se vyšplhají k částce 170 milionů korun.

Podívejte se i na projekt bytového domu v Švýcarsku, které studio Apropos:

Brněnský Atelier Štěpán boduje i mezi architektonickými špičkami Enjoy Projekt novojičínské vily, který navrhlo brněnské architektonické studio Marka Štěpána, se dostal do výběru lifestylového magazínu Hype and Hyper jako jedna z deseti nejpovedenějších realizací posledních měsíců. pej Přečíst článek

Nejkrásnější a nejzelenější Lidl mají v Litomyšli. Aby ne, navrhovali ho architekti Reality Kde je vůle, je i cesta. I proto se východočeská Litomyšl stala synonymem kvalitní architektury. Tamní vedení města ale neponechá náhodě ani výstavbu supermarketu, a proto jeho podobu hledá prostřednictvím architektonické soutěže. Po Bille má tak i „nejhezčí“ český Lidl. Petra Jansová Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: