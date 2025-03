Přivedeme do Česka novou továrnu, říká Zbyněk Pokorný

Státní investiční a rozvojová společnost je novým subjektem na trhu. Vznikla v loňském roce, je akciovou společností vytvořenou a vlastněnou ministerstvem průmyslu. Jejím účelem je zcelovat pozemky a vytvářet podmínky pro strategické investory.

Jinými slovy, na vhodných místech blízko dálnic a evropských trhů zceluje parcely a vytváří plochy, na kterých by měly vznikat nové továrny. V současnosti již vlastní a rozvíjí dvě taková území, nedaleko Chebu a u Bohumína. Jedno má rozlohu 140 hektarů, druhé 270 hektarů. Společnost pod vedením Zbyňka Pokorného chce získat další takové plochy a připravit je pro vstup strategického investora.

„Česká republika dlouhodobě zaostává v získávání strategických rozdílových investic,“ říká Pokorný. Tuto situaci chce společnost pod jeho vedením změnit. Velké investice nyní míří do okolních zemí, typicky do Polska. Nová státní společnost chce připravovat pozemky tak, aby přilákala firmy budoucnosti.

Máme pozemky, chceme lákat nové investory, říká šéf státní firmy Pokorný Reality Stát vloni založil novou společnost, jmenuje se Státní investiční a rozvojová společnost. Jejím účelem je přilákat do Česka nové, významné investory. Kteří budou zaměstnávat vzdělané lidi a tvořit nadhodnotu. Už ne montovny, ale továrny nové doby. Dalibor Martínek Přečíst článek

U Bohumína je zatím nejmenovaným zájemcem o využití velká nadnárodní společnost. Jednání jsou uprostřed, takže Pokorný nechce jméno firmy ani naznačovat. Pokud se záměr podaří dotáhnout do konce, v Česku vyroste zcela nový výrobní závod.

Státní investiční a rozvojová společnost chce v blízké době vytvořit ještě další místo pro strategickou investici, favoritem pro jeho umístění je Ústecký kraj. Společnost zceluje pozemky, které jsou ve veřejném vlastnictví, státu, obcí či krajů, a vykupuje i pozemky od soukromníků. Cílem je přivést na tato místa společnosti, které vytvářejí velkou nadhodnotu. „Investorům nabízíme komplexní podporu pro realizaci investičních projektů v souladu s hospodářskou strategií České republiky,“ říká Pokorný.

Účelem je vytvořit takový prostor, který nedokáže zajistit komerční subjekt. „Segment zákazníků, na které míří komerční trh, je jiný, než na který míří stát,“ říká Pokorný. Rozdíl je podle něj v tom, že stát nepotřebuje pozemek rychle zhodnotit za minimum nákladů. Chce přilákat firmy, které vytvoří kvalifikovaná pracovní místa. „Rozdílová pracovní místa.“

Zdenka Klapalová: Trh s hotely a prémiovými budovami letos ožije Reality Nemovitostní trh letos zažije lepší rok než loni a předloni, říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a zároveň jednatelka české pobočky poradenské společnosti Knight Frank. Jen málo lidí vidí do pozadí nemovitostního trhu tak jako ona. Dalibor Martínek Přečíst článek

Šéf státní firmy si uvědomuje, že pracovní trh v Česku je více méně saturován. „Hledáme takové firmy, které jsou schopné na sebe navázat řetězec českých subdodavatelů.“ Cílem je, aby takové firmy, které v Česku zahnízdí, v následujících letech přinášely tím či oním způsobem peníze do českého rozpočtu. Což by ospravedlnilo státní investice do rozvoje nových ploch. Takovou strategii podle Pokorného volí téměř všechny okolní státy. Nastal čas, aby podporu pro nové továrny vytvořilo i Česko. Zmiňuje přitom jako příklady továrnu Hyundai v Nošovicích nebo kolínskou automobilku TPCA.

Pokorný byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu článku. Kanál Newstream Podcasty najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Hezký poslech.

Dalibor Martínek: Kalousek má novou funkci, bude dohlížet na peníze pro Vltavskou filharmonii Názory Před třemi lety, když na pražském magistrátu získával kontury projekt Vltavské filharmonie a probíhala architektonická soutěž, se mluvilo o investici za šest miliard korun. Nyní podle aktuálních odhadů vyjde Prahu na 16,53 miliardy korun bez DPH. Tedy celkem asi na dvacet miliard korun. Část peněz bude mít pod kontrolou i Miroslav Kalousek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Garáže v Česku za posledních 10 let zdražily úplně stejně jako byty Reality Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani letos, ba dokonce ani v příštích letech. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Dalibor Martínek: Stát okrádá sám sebe o stovky milionů korun. Neumí prodat paláce v centru Prahy Reality Stát se aktuálně snaží prodat desítky nemovitostí, které již nepotřebuje. V řadě případů jde o takzvané trofejní nemovitosti, každá v hodnotě stovek milionů korun. Národní dům na Vinohradech, dům u Hybernů v centru Prahy, zámek Veleslavín. Také zámek Štiřín, kam se před lety jezdili za hubičku rekreovat poslanci a jejich příbuzní a kamarádi, nebo palác Broadway v centru Prahy. Dalibor Martínek Přečíst článek